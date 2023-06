Ajax zoekt een nieuwe trainer: drie mogelijke buitenlandse topkandidaten

Donderdag, 1 juni 2023 om 15:59 • Jordi Tomasouw

Nu bekend is dat Ajax op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer, kan het speculeren over eventuele namen beginnen. Het Algemeen Dagblad stelde eerder al dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat over de grens kijkt en de kans is dan ook aanwezig dat er volgend seizoen voor het eerst sinds lange tijd in Amsterdam een buitenlander voor de groep staat. Voetbalzone zet drie mogelijke kandidaten op een rij.



Sven Mislintat sprak begin vorige maand bij zijn presentatie als nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax nog zijn vertrouwen in Heitinga uit. In de ogen van de Duitser had de 39-jarige oefenmeester goede papieren om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden. Ruim een maand later kan men zich afvragen hoe zwaar er aan die uitspraak getild moet worden. Mislintat kon eigenlijk niet anders dan zijn vertrouwen uitspreken. Heitinga had immers zijn nek uitgestoken voor de club door na het ontslag van Alfred Schreuder de handschoen op te pakken.

De kans is groot dat Mislintat als directeur voetbalzaken voor komend seizoen een buitenlandse trainer bij Ajax aanstelt.

Heitinga wilde zijn reputatie liever niet op het spel zetten, maar nadat de clubleiding van Ajax een klemmend beroep op hem deed ging hij alsnog overstag. Zo’n drieënhalve maand verder kan geconcludeerd worden dat Ajax onder Heitinga weinig vooruitgang heeft geboekt. Feyenoord staat op het punt om zich tot kampioen van Nederland te kronen, terwijl PSV met een huidige tweede plek in de Eredivisie een ticket voor de voorronde van de Champions League nadert. Door het verlies van de bekerfinale tegen PSV sluit Ajax het seizoen voor het eerst sinds 2018/19 af zonder prijs.

Een grondige wederopbouw is noodzakelijk, maar wie er komend seizoen voor de groep komt te staan is nog niet duidelijk. Zowel Mislintat als algemeen directeur Edwin van der Sar zou de komst van Peter Bosz niet zien zitten. Daarnaast heeft het bestuurlijke duo naar verluidt grote twijfels over de eventuele continuïteit van Heitinga, die volgens Mislintat nog niet over voldoende ervaring zou beschikken om leiding te geven aan Ajax 1. De kans is dan ook groot dat Ajax gaat kiezen voor een buitenlandse trainer.

Marcelo Gallardo (clubloos)

Mocht Ajax daadwerkelijk op zoek zijn naar een ervaren buitenlandse trainer die enigszins haalbaar is, komt het waarschijnlijk uit bij Marcelo Gallardo. De 47-jarige Argentijn is een van de meest gerespecteerde moderne trainers in Zuid-Amerika. River Plate stelde hem in 2014 aan. Onder zijn leiding reeg de Argentijnse topclub de afgelopen jaren de prijzen aaneen. Zo won Gallardo met River Plate onder meer tweemaal de Copa Libertadores, één keer de Argentijnse landstitel, de Copa Sudamericana en drie keer de Recopa (Zuid-Amerikaanse Super Cup). De trainer heeft los Millonarios met al deze prijzen weer zijn aanzien teruggegeven.

Gallardo wordt bewierookt vanwege het voetbal dat River Plate onder zijn leiding op de mat legde. Balbezit en technisch verfijnd voetbal kenmerken zijn speelstijl. De Argentijn moedigt zijn spelers vrijwel altijd aan om met flair en creativiteit te spelen. Zijn filosofie, gericht op het hoog druk zetten op tegenstanders, maakt het mogelijk om snel balbezit terug te winnen en vanuit daar kansen te creëren. Gallardo heeft tevens een reputatie opgebouwd als een flexibele oefenmeester. Hij bezit en gebruikt nog steeds de intuïtie die hij als speler al had, waardoor hij in tactisch opzicht uitermate veelzijdig is en niet schroomt om zijn formatie compleet om te gooien als een wedstrijd daar om vraagt.

De focus bij River Plate lag de afgelopen jaren voornamelijk op het inpassen van spelers uit de jeugdopleiding of het aantrekken van veelbelovende jonge spelers van kleinere clubs. Gallardo kreeg binnen de club tevens een rol in de coördinatie van de academie, die sterk geprofessionaliseerd is. De houding van de Argentijnse trainer jegens jonge, veelbelovende spelers is van groot belang in hun ontwikkeling, zo is de afgelopen jaren gebleken.

Gallardo noemt Marcelo Bielsa en Josep Guardiola als de trainers die op hem de grootste invloed hebben gehad. Onder anderen Guardiola en Lionel Messi lieten in het verleden meermaals weten groot fan te zijn van Gallardo en het lijkt een kwestie van tijd voordat Napoleon de oversteek naar Europa zal maken. Deze bijnaam kreeg hij van de supporters van River Plate door de sterke prestaties van zijn team in toernooien, zijn tactische vermogen en zijn geringe lengte. Gallardo’s contract bij River Plate liep in december ten einde, waarna hij bewust voor een sabbatical koos. Op papier lijkt hij de perfecte trainer voor Ajax. Het enige obstakel is dat hij geen vloeiend Engels spreekt.

Ange Postecoglou (Celtic)

Ange Postecoglou werd in de zomer van 2021 door Celtic aangesteld nadat het voor het eerst in tien jaar de landstitel aan Rangers moest laten. De Schotse topclub eindigde maar liefst 25 punten achter de eeuwige rivaal. De Australiër kreeg vervolgens de zware taak om Celtic volledig opnieuw op te bouwen. Nu Postecoglou er bijna twee seizoenen aan het roer staat, kan geconcludeerd worden dat hij Celtic met zijn effectieve tactische aanpak uit het slop heeft weten te trekken.

Als beginnend trainer maakte Postecoglou naam in zijn thuisland door met Brisbane Roar en Melbourne verzorgd voetbal te spelen. Tijdens beide dienstverbanden won Postecoglou de landstitel, terwijl hij met Brisbane in een indrukwekkende periode maar liefst 36 wedstrijden op rij ongeslagen bleef. Hierna volgde een dienstverband van vier jaar als bondscoach van Australië. Postecoglou leidde the Socceroos naar het WK 2014 en kon een jaar later de Asian Cup op zijn palmares bijschrijven.

Door het veroveren van de Japanse landstitel met Yokohama F. Marinos - hun eerste in vijftig jaar tijd - kwam Postecoglou uiteindelijk in beeld bij Celtic. Na het mislopen van Eddie Howe, werden the Hoops voor hem concreet. Inmiddels heeft iedereen in Schotland het over Ange-Ball, het prachtige, snelle en energieke positiespel dat onder de manager bij Celtic wordt gespeeld. Postecoglou staat voor aanvallend voetbal en probeert tegenstanders met Celtic door middel van hoge pressing vroeg vast te zetten.

Net als bij het Manchester City van Guardiola, spelen inverted wingbacks onder Postecoglou een cruciale rol in zijn speelstijl. Bij balbezit trekken de wingbacks naar het centrum om een extra afspeeloptie op het middenveld te creëren. Daarmee zorgt hij er niet alleen voor dat het centrum te allen tijde goed bezet is, maar kunnen middenvelders zich ook verder op het veld met een aanval bemoeien. Postecoglou heeft tot slot de reputatie om jonge talenten een kans te geven en te integreren in het eerste elftal, hetgeen bij een mogelijk dienstverband bij Ajax ook van hem verwacht wordt.

Kjetil Knutsen (FK Bodø/Glimt)

De meest onbekende kandidaat in dit rijtje is Kjetil Knutsen. De 54-jarige trainer is de architect van de geoliede voetbalmachine Bodø/Glimt. De club speelde in 2017 nog op het tweede niveau, maar kroonde zich in 2021 voor het eerst in de clubhistorie tot kampioen van Noorwegen, prolongeerde de landstitel vervolgens en vestigde zijn naam in Europa door in de Conference League met 6-1 van het AS Roma van José Mourinho te winnen. Met hyperaanvallend, agressief en daarmee ook uiterst attractief voetbal maakte Bodø/Glimt grote indruk in heel Noorwegen.

Knutsen geeft jonge talenten de kans en wist tijdens de opmars van Bodø/Glimt over te presteren met een kleine begroting. Hij lijkt een gedroomde trainer voor iedere club die de gok met hem aandurft. Knutsen maakte de promotie naar de Noorse Eliteserien in 2018 mee als assistent-trainer, waarna de club hem de eindverantwoordelijk gaf. In zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Bodø/Glimt bezorgde hij de club dus het landskampioenschap. De club verbrak dat seizoen alle records. Bodø/Glimt verloor slechts één keer, boekte de meeste zeges ooit (26), scoorde de meeste doelpunten ooit (103) en behaalde de meeste punten ooit (81). De traditionele topclub Molde FK volgde op maar liefst 19 punten achterstand.

De 4-3-3-formatie van Knutsen met opstomende backs en energieke middenvelders is geïnspireerd op de gegenpressing die Jürgen Klopp bij Liverpool hanteert. Het duurde een seizoen voordat de selectie van Bodø/Glimt de spelprincipes van Knutsen onder de knie had. Toen dat eenmaal het geval was, was zijn ploeg nauwelijks nog te kloppen. Na een jaargang waarin het op gepaste afstand van Molde FK tweede eindigde in Noorwegen, is Bodø/Glimt onder Knutsen ijzersterk aan het nieuwe seizoen begonnen: uit de eerste zes competitieduels werden zestien punten gehaald.