Ajax ziet bod van zes miljoen euro lachend naar prullenbak worden verwezen

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 15:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:40

Ajax blijft nadrukkelijk geïnteresseerd in Abdelkahar Kadri. De aanvallende middenvelder staat nog tot medio 2026 onder contract bij KV Kortrijk, dat een bod van zes miljoen euro 'lachend' heeft afgewezen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens de Belgische krant weet Kortrijk dat het een veel hoger bedrag kan toucheren als de aanvoerder nog een seizoen uitblinkt in de Jupiler Pro League.

Kadri was het afgelopen seizoen een van de belangrijkste spelers van Kortrijk, dat als dertiende eindigde in de competitie. Naast Ajax tonen 'heel veel andere ploegen' interesse in de tweevoudig Algerijns international, maar voorlopig blijft het goudhaantje spelen voor Kortrijk. De 23-jarige Kadri kwam tot op heden 43 keer in actie voor de Belgische club, waarin hij goed was voor 7 treffers en 7 assists. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen zorgde hij in het uitduel met KAA Gent nog voor de openingstreffer, al ging Kortrijk wel met 3-2 onderuit.

De interesse in Kadri is niet nieuw. Eind juni schreef RMC Sport al dat Ajax had geïnformeerd naar Kadri, die begin vorig seizoen kampte met een zware knieblessure. Daardoor kon hij pas in december zijn eerste minuten van vorige jaargang maken. Sindsdien speelde Kadri in vrijwel elk duel mee. Kortrijk heeft hem bovendien sinds kort aanvoerder gemaakt, terwijl hij ook het nummer 10-shirt in handen heeft gekregen. Kortrijk hoopt Kadri te verleiden tot het tekenen van een verbeterd contract, maar het is nog maar de vraag of dat haalbaar blijkt.

Ajax-trainer Maurice Steijn kent nog geen voorspoedige voorbereiding met zijn team en heeft bij technisch directeur Sven Mislintat aangeklopt voor versterkingen. Tot op heden haalde de Duitse bestuurder Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic naar de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers zijn er na die aankopen vooralsnog niet in geslaagd een derde naam te strikken. Steijn gaf te kennen vooral centraal achterin, in de spits en op het middenveld extra versterking te willen zien.