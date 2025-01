'Ajax zet zinnen op Noors toptalent (20) van Benfica: deal lijkt ingewikkeld'

Ajax zou serieuze belangstelling hebben voor Andreas Schjelderup, zo beweert het Portugese medium Record. De Noorse linksbuiten is nu nog eigendom van Benfica en een deal lijkt ook behoorlijk ingewikkeld.

De Amsterdammers zijn al een tijdlang bezig met de komst van Raúl Moro. De dribbelaar van Real Valladolid bereikte al een mondeling akkoord met Ajax, maar de clubs zijn er nog altijd niet uit.

De Spaanse club, waar de legendarische Ronaldo Nazário de eigenaar is, zou een bedrag van tien miljoen euro verlangen voor de vleugelspeler, terwijl Ajax zo'n zeven miljoen overheeft voor zijn diensten.

Volgens Record bekijkt Ajax ook alternatieven. Schjelderup zou in dat kader in beeld zijn. De twintigjarige Noor is allesbehalve basisklant bij Benfica en kwam dit seizoen pas tot een mager aantal van 252 speelminuten. Geen enkele keer verscheen hij in competitieverband aan de aftrap.

Afgelopen zaterdag deed Schjelderup nog mee in de finale van de Taça da Liga en scoorde daar zelfs het enige doelpunt voor Benfica, dat na een 1-1 gelijke stand via penalty's de trofee in beslag nam.

Een deal lijkt echter behoorlijk ingewikkeld. Benfica zou de aanvaller het liefst in het Estadio da Luz houden en de speler zelf zou volgens Record ook voor zijn kansen in Portugal willen gaan.

Benfica betaalde in de winter van 2023 negen miljoen euro aan Nordsjaelland om de rechtsbenige linksbuiten over te nemen. Volgens Transfermarkt is de Noor, die als jeugdinternational acht keer scoorde in twaalf wedstrijden, tien miljoen euro waard.