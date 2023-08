Ajax wil zaken doen met Manchester City indien Kudus vertrekt

Woensdag, 16 augustus 2023 om 13:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:30

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van James McAtee indien Mohammed Kudus niet voor de club behouden kan blijven, zo schrijft Fabrizio Romano. De twintigjarige middenvelder staat onder contract bij Manchester City, waar hij nog vastligt tot medio 2026. Kudus wordt steeds heviger in verband gebracht met een overgang naar West Ham United, daar the Hammers Lucas Paquetá dreigen kwijt te raken aan City.

McAtee is een Engelse middenvelder die doorgaans een aanvallende rol heeft. Het jeugdproduct van Manchester City is de jongere broer van John McAtee en werd afgelopen seizoen op huurbasis ondergebracht bij Sheffield United. Daar kwam hij tot 43 officiële wedstrijden in alle competities, waarin hij 9 keer wist te scoren en 4 keer aangever was. Het is niet bekend of het om een definitieve overname gaat of een huur met eventuele optie tot koop.

Bij Ajax is men er niet zeker van dat Kudus volgend jaar nog te bewonderen is in de Johan Cruijff ArenA en dus wordt de markt verkent in de zoektocht naar een vervanger. Dat daarbij het oog is gevallen op McAtee is niet heel verrassend. Ajax deed deze window al zaken met City in de persoon van Carlos Forbs (voor 14 miljoen euro overgekomen) en heeft met Kelvin de Lang een hoofdscout in dienst die nauwe contacten heeft met de Engelse grootmacht. De Lang was jarenlang topscout bij City.

McAtee doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 uitkwam voor Manchester City Onder 23 in de Premier League 2. In beide seizoenen werd hij kampioen. McAtee eindigde het seizoen 2021/22 als gedeeld topscorer van de competitie met 18 doelpunten in 23 wedstrijden en werd verkozen tot Speler van het Jaar. Ook kwam hij dat jaar uit in de Youth League, waar hij 4 keer wist te scoren in 3 wedstrijden.

Namens de hoofdmacht van the Citizens staat de teller momenteel op zeven officiële wedstrijden. McAtee maakte zijn officiële debuut in de Premier League in november 2021 in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Everton. Ook maakte hij dat seizoen speelminuten in de FA Cup en de Champions League. In de 116 minuten die hij in totaal in actie kwam wist hij nog geen treffer of assist te noteren.