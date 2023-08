Feyenoord richt zijn pijlen op voormalig transferdoelwit van Ajax

Donderdag, 31 augustus 2023 om 19:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:50

Feyenoord heeft zijn pijlen gericht op James McAtee van Manchester City. Dat meldt The Telegraph donderdag. De twintigjarige middenvelder staat echter ook in de belangstelling van Sheffield United en Leicester City, dus een overgang naar Rotterdam-Zuid is nog allerminst zeker. Twee weken geleden had Ajax McAtee volgens Fabrizio Romano ook al in het vizier.

"Sheffield United, Leicester City en Feyenoord proberen allemaal om James McAtee te huren", meldt James Ducker van The Telegraph donderdagmiddag op Twitter. "Nottingham Forest houdt de situatie ook in de gaten. Manchester City wil hem eigenlijk behouden, maar begrijpt ook dat de speler minuten wil maken en dat een verhuur misschien beter is voor op de lange termijn. Een eventuele verhuur zal overigens geen optie tot koop bevatten."

#SUFC, #LCFC & Feyenoord all pushing to sign James McAtee on loan. #NFFC watching situation. #MCFC ideally want to keep him but recognise player wants minutes & feels long-term prospects best served by another loan. However, any loan arrangement would not include an option to buy — James Ducker (@TelegraphDucker) August 31, 2023

McAtee, die dus eerder al aan Ajax gekoppeld werd als eventuele vervanger van Mohammed Kudus, ligt nog tot medio 2026 vast bij City. Hij is een Engelse middenvelder die doorgaans een aanvallende rol heeft. Het jeugdproduct van the Citizens werd afgelopen seizoen op huurbasis ondergebracht bij Sheffield United. Daar kwam hij tot 43 officiële wedstrijden in alle competities, waarin hij 9 keer wist te scoren en 4 keer aangever was.

McAtee doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 uitkwam voor Manchester City Onder 23 in de Premier League 2. In beide seizoenen werd hij kampioen. De linkspoot eindigde het seizoen 2021/22 als gedeeld topscorer van de competitie met 18 doelpunten in 23 wedstrijden en werd verkozen tot Speler van het Jaar. Ook kwam hij dat jaar uit in de Youth League, waar hij vier keer wist te scoren in drie wedstrijden. Namens de hoofdmacht van de regerend Engels landskampioen staat de teller momenteel op zeven officiële wedstrijden, waarin hij nog niet wist te scoren.