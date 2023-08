Ajax wil opvolger van Edson Álvarez wegplukken uit de Bundesliga

Zondag, 13 augustus 2023

Ajax heeft opnieuw interesse getoond in Ilia Gruev, zo weet Kicker zaterdagavond te melden. De 23-jarige defensieve middenvelder van Werder Bremen, die daar nog tot medio 2025 vastligt, zou de directe opvolger van Edson Álvarez moeten worden. De Bulgaar was zaterdag al niet meer van de partij in het met 3-2 verloren duel om de DFB-Pokal met Viktoria Köln.

Gruev is geen onbekende naam in de Johan Cruijff ArenA. De achtvoudig international van Bulgarije staat al langere tijd op het lijstje bij Ajax, dat echter tot op heden nog heeft toegeslagen. In juni 2022 wist BILD al te melden dat Ajax achter de Oost-Europeaan aan zat. Een jaar later speelt Gruev nog altijd voor Werder, al komt daar naar verwachting deze zomer wel een einde aan. Naast Ajax hebben ook clubs uit de Bundesliga, Engeland en Italië interesse getoond in Gruev. De Amsterdammers lijken op dit moment echter het meest concreet te zijn.

Werder-trainer Ole Werner reageerde na de blamerende uitschakeling tegen Viktoria Köln kort op de interesse in zijn pupil. "Om eerlijk te zijn weet ik niet of hij van club gaat veranderen", hield hij de kaarten tegen zijn borst. Gruev zelf liet zich onlangs in gesprek met Kicker al uit over de interesse van Ajax, dat leek te zijn afgehaakt. "Daar was ik blij om moet ik zeggen. Ajax is een topclub in het Europese voetbal die veel topspelers heeft voortgebracht", vertelde hij. "Maar dat is verleden tijd." Ajax heeft zijn interesse in Gruev echter nieuw leven ingeblazen.

Bij Ajax zou Gruev de opvolger moeten worden van Álvarez, die de club deze zomer na vier jaar verliet voor een avontuur bij West Ham United. De 1.85 meter lange Gruev, die naast de Bulgaarse ook over de Duitse nationaliteit beschikt, kwam tot op heden tot 61 duels voor de hoofdmacht van Werder Bremen. Eerder doorliep hij daar ook al de jeugdopleiding. De in Sofia geboren middenvelder zou in Amsterdam de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder meer Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen, die zaterdag tegen Heracles Almelo het blok vormden achter nummer 10 Kenneth Taylor.