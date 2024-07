Ajax wil Josip Sutalo verkopen, maar Kroaat lijkt zelf ander plan te hebben

Ajax neemt het liefst deze zomer al afscheid van Josip Sutalo, zo schrijven journalisten Lentin Goodijk en Tim van Duijn namens Voetbal International. De Amsterdammers zetten in op de komst van de 29-jarige Daniele Rugani (Juventus), wat kan worden gezien als een teken van wantrouwen in Sutalo, die nog tot medio 2028 vastligt.

Volgens VI komt de interesse in Rugani niet uit de lucht vallen. “Dat Ajax inzet op Rugani, geeft aan dat de club weinig toekomst meer ziet in Josip Sutalo.” De Amsterdammers betaalden vorige zomer nog 21 miljoen euro om de 24-jarige Kroaat over te nemen van Dinamo Zagreb.

De journalisten weten dat Ajax er op de achtergrond hard aan werkt om Sutalo te verkopen, in de hoop zich met de opbrengst op meerdere posities te versterken. “Dat Ajax winst op Sutalo gaat maken, kan de club uit het hoofd zetten. En het is zelfs nog maar de vraag of het Ajax gaat lukken het aankoopbedrag terug te krijgen.”

Ajax hoopte op een goed EK van Sutalo, maar kwam van een koude kermis thuis. De rechtspoot zelf wacht het rustig af. “Hoewel er interesse voor Sutalo is, lijkt hij andere plannen te hebben en nog niet te willen vertrekken uit Amsterdam, omdat hij onder Farioli op een revanche mikt.”

Wie niet hoeft te vertrekken bij Ajax, is zijn landgenoot Jakov Medic. “De Kroaat maakt onder Farioli een prima indruk en hoeft niet ten koste van alles weg, ook al komt hij niet in aanmerking voor een basisplaats.” De kans is echter groot dat Medic zelf wil vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Sutalo kwam tot dusver 2.726 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over 32 officiële optredens. Daarin wist hij eenmaal te scoren. Indien Sutalo deze zomer al vertrekt, kan hij de boeken ingaan als een van de grootste miskopen ooit bij Ajax.

Medic was een stuk goedkoper en werd voor slechts 2 miljoen euro overgenomen van FC St. Pauli. De 25-jarige Kroaat kwam tot dusver pas 517 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over negen officiële optredens. Wel wist hij een fenomenaal doelpunt te maken tegen Heracles Almelo (4-1 winst) aan het begin van vorig seizoen.

