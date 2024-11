Ajax wil grote slag slaan en revelatie langdurig contract aanbieden

Ajax gaat in gesprek met het management van Youri Baas over een nieuw contract, zo weet het Algemeen Dagblad dinsdag te melden. De club is zeer tevreden over de 21-jarige centrale verdediger, die een verbeterde en verlengde verbintenis voorgeschoteld krijgt.

Baas beschikt momenteel over een contract tot medio 2026, maar technisch directeur Alex Kroes wil de linkspoot graag langer vastleggen. In een voor hem nieuwe positie brak hij dit seizoen dus definitief door als centrale verdediger.

Met het openbreken van de huidige verbintenis wil Kroes bovendien voorkomen dat de basisspeler van de Amsterdammers na komend seizoen gratis de deur uitloopt. Baas zou al te horen hebben gekregen dat hij in aanmerking komt voor een langdurig contract.

Het is opvallend dat Baas nu boven zichzelf uitstijgt, daar hij voor de komst van trainer Francesco Farioli uitgeleend werd aan NEC en verder genoegen moest nemen met een reserverol als linksbuiten.

Farioli testte Baas in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in het hart van de verdediging en daar maakte hij direct een uitstekende indruk. Sindsdien knokte hij zich naar een vaste basisplek in het elftal van de Italiaanse oefenmeester.

Verder weet de krant te melden dat ook de gesprekken met Steven Berghuis en Devyne Rensch in volle gang zijn.

Met beide spelers wordt gesproken over een langdurig contract. De directie wil vanaf nu voorkomen dat basiskrachten snel de deur uitlopen en daarom zullen er vanaf januari met meerdere selectiespelers gesprekken gestart worden.