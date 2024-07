Ajax wil af van Josip Sutalo, die liefst 5 clubs de deur heeft gewezen

Ajax zit in de maag met Josip Sutalo, zo schrijft journalist Tim van Duijn van Voetbal International dinsdagochtend in een uitgebreide analyse over de situatie van de 24-jarige verdediger. De Kroaat zelf ziet een vertrek echter niet zitten. Sutalo zou AFC Bournemouth, AS Roma, Lazio Roma, Fiorentina en OGC Nice de deur hebben gewezen en mikt op een langer verblijf in Amsterdam.

Volgens Van Duijn erkent Ajax de potentie van Sutalo, maar is het voor de Amsterdammers niet mogelijk om geduld te houden. De recordkampioen kijkt dan ook verder naar een meer ervaren leider. “Voor die rol is nu onder anderen Daniele Rugani in beeld. Farioli heeft zijn sterke voorkeur uitgesproken voor de komst van zijn 29-jarige landgenoot.”

Ajax is wat betreft Rugani afhankelijk van een vertrek van Sutalo. “Ajax vroeg inmiddels bij zowel Juventus als bij het kamp van de speler om de voorwaarden. Vanwege de financiële situatie van Ajax, zou wellicht het huren van Rugani een thema kunnen gaan worden. Nu ligt dat allemaal stil. Het aantrekken van Rugani is alleen mogelijk als Sutalo deze zomer vertrekt bij Ajax.”

Van Duijn stelt dat Sutalo er internationaal nog steeds goed op staat. De Amsterdammers mikken op een transfersom van 20 miljoen euro, het aankoopbedrag. Er is echter een probleem. “De Kroaat zelf heeft voorlopig echter geen oren naar een vertrek. Hij heeft in een gesprek met Farioli laten weten dat hij liever bij Ajax blijft”, aldus Van Duijn.

Sutalo laat dat ook zien in zijn houding naar geïnteresseerde clubs toe. “Om die reden zou hij clubs als OGC Nice, AFC Bournemouth, Lazio Roma, AS Roma en Fiorentina al de deur hebben gewezen, terwijl inmiddels ook Champions League-deelnemer Bologna interesse in hem begint te tonen." Van Duijn concludeert dat Sutalo zijn werkgever in een moeilijke positie dwingt.

Sutalo ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast en strijkt jaarlijks een aanzienlijk salaris op bij Ajax. Waar de Amsterdammers inzetten op het aankoopbedrag, schat Transfermarkt zijn marktwaarde nog op zo’n 15 miljoen euro.

In zijn eerste seizoen kwam Sutalo 2.726 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over 32 officiële wedstrijden. Tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse (2-2) wist hij zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst te maken.

