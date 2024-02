Ajax weet mogelijke tegenstanders in achtste finale Conference League

De mogelijke tegenstanders van Ajax voor de achtste finales van de Conference League zijn bekend. Donderdagavond hielden de Amsterdammers stand tegen FK Bodø/Glimt en wisten ze na een 1-1 gelijkspel in reguliere speeltijd een 1-2 zege in de verlenging uit het vuur te slepen. In de volgende ronde wacht een winnaar van een van de groepen uit de poulefase.

De Amsterdammers wonnen na verlenging tegen de verhouding in met 1-2 van FK Bodø/Glimt, nadat het heenduel vorige week in 2-2 was geëindigd. Namens Ajax waren Steven Berghuis en Kenneth Taylor trefzeker, terwijl Patrick Berg scoorde namens de Noren. Beide ploegen eindigden het duel overigens met tien man, na rood voor Josip Sutalo en Albert Grønbæk.

Door de moeizame overwinning in de tussenronde plaatste Ajax zich voor de achtste finales. Daarin treft de ploeg van trainer John van ‘t Schip mogelijk een relatief zware tegenstander: een groepswinnaar.

Op papier lijkt de zwaarste tegenstander Aston Villa te zijn. De Premier League-club kwam als winnaar uit de poule met onder meer AZ. Verder is een ontmoeting met het Fenerbahçe van Dusan Tadic en consorten een mogelijkheid.

Komende vrijdag vindt de loting om 13:00 uur plaats in Nyon. Ajax gaat dus als ‘nummer twee’ in de koker. Ajax zal als overlever op 7 maart beginnen met een thuisduel. Een week later is de return.

De kwartfinales zijn op 11 en 18 april, de halve finales op 2 en 9 mei en op 29 mei is in Athene de eindstrijd van de derde editie van de Conference League.

Alle mogelijke tegenstanders:

Aston Villa (Engeland), Club Brugge (België), Fenerbahçe (Turkije), Fiorentina (Italië), Lille OSC (Frankrijk). Maccabi Tel Aviv (Israël), PAOK Saloniki (Griekenland), Viktoria Plzen (Tsjechië).