Ajax voorspelt winnaar Ballon d’Or: Pasveer noemt totaal andere naam dan de rest

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social de selectie van Ajax, die de winnaar van de Ballon d’Or voorspelt.

Op 28 oktober wordt de Ballon d’Or uitgereikt. Hoewel het nog ruim drie maanden duurt voordat de opvolger van Lionel Messi bekendgemaakt wordt, blikt Ajax via zijn Youtube-kanaal alvast vooruit op wat komen gaat.

De spelers noemen verschillende namen, maar zeker Rodri, Vinícius Júnior en Jude Bellingham komen regelmatig terug. Ook Dani Carvajal wordt genoemd door Ahmetcan Kaplan. Steven Berghuis verwacht Rodri, terwijl onder meer Carlos Forbs denkt dat Vinícius met de prijs aan de haal gaat. Remko Pasveer verwacht dat de Gouden Bal naar Kylian Mbappé gaat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties