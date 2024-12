Ajax voor dilemma: ‘Zou een schrikeffect teweegbrengen en vrees voor miljoenenclaim’

De leiding van Ajax gaat het 'zwarte hoofdstuk' omtrent Sven Mislintat komende maandag afsluiten op de aandeelhoudersvergadering, zo schrijft Het Parool. Er werd eerder nog een onderzoek ingesteld naar de voormalig directeur voetbalzaken wegens mogelijke belangenverstrengeling.

Mislintat was in 2023 vier maanden in dienst bij Ajax en kocht in die periode twaalf nieuwe spelers. In september vorig jaar moest hij vertrekken wegens gebrek aan een breed draagvlak binnen de voetbalclub. Een van de laatste wapenfeiten van Mislintat was de transfer van de Kroatische voetballer Borna Sosa. Dat veroorzaakte opschudding omdat Mislintat mogelijk financieel belang had bij de transfer.

Er werd onafhankelijk onderzoek naar gedaan, maar de conclusie die uit het eindrapport van KPMG kon worden getrokken, is dat er 'geen formele belangenverstrengeling' was geconstateerd. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek verleenden de aandeelhouders van het beursgenoteerde Ajax vooralsnog geen decharge. Decharge betekent dat bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld door de vennootschap voor geleden schade.

Maandag staat de decharge tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering alsnog op de agenda. Volgens ingewijden zal de bestuursraad, de vertegenwoordiging van de leden van Ajax die als grootaandeelhouder forse invloed heeft, met de decharge instemmen.

Het volledige rapport werd tot nu toe geheim gehouden door Ajax. Enkel een beknopte samenvatting is bekend. Daardoor is er volgens Het Parool bij (een deel van) de bestuursraad wantrouwen ontstaan. Dit orgaan staat voor een ‘dilemma’, maar lijkt om verschillende redenen decharge te gaan verlenen.

“Het niet-verlenen ervan betekent nieuwe onrust”, schrijven de journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst. “Het zou een schrikeffect teweegbrengen bij aantredende toezichthouders en de directie, als zijzelf en/of voorgangers moeten vrezen voor een miljoenenclaim.”

Decharge geldt bovendien enkel voor zaken die in de jaarrekening staan of op andere wijze aan aandeelhouders zijn gemeld. “Als nadien zou blijken dat informatie in het rapport nieuw licht op de zaak werpt, kun je betogen dat de decharge daar geen betrekking op had”, zegt Manuel Lokin, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht, tegenover de krant.