Ajax vindt Vagiannidis te duur en start onderhandelingen met nieuw doelwit

Ajax richt zijn pijlen op de komst van Youri Regeer, zo verzekert De Telegraaf maandag. De 21-jarige middenvelder annex rechtsback kan via een terugkoopclausule voor vijf miljoen euro worden overgenomen van FC Twente. Het Algemeen Dagblad voegt overigens toe dat de clausule niet vijf, maar 'dik vier miljoen euro' bedraagt.

Devyne Rensch wordt door Ajax voor vijf miljoen euro plus één miljoen euro aan eenvoudig te behalen bonussen verkocht aan AS Roma. De transfer van de 21-jarige rechtsback, die een aflopend contract heeft in Amsterdam, is in principe rond.

Aanvankelijk was Georgios Vagiannidis de topkandidaat om Rensch op te volgen bij Ajax, maar de 23-jarige rechtsback van Panathinaikos is te duur bevonden. De Griekse topclub vraagt liefst acht miljoen euro voor Vagiannidis.

Ajax wil hoe dan ook een nieuwe rechtsback aantrekken. Daarvoor komt Regeer nu dus weer zeer nadrukkelijk in beeld. Ajax verkocht laatstgenoemde in 2023 voor één miljoen euro aan FC Twente en dwong daarbij een terugkoopoptie af.

Daardoor heeft Ajax tot 1 juli 2025 de kans om Regeer voor vijf (of vier) miljoen euro terug te kopen. Regeer is van nature meer een middenvelder, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Momenteel onderhandelt Ajax met Regeer over zijn persoonlijke voorwaarden.

Er is Ajax alles aan gelegen om een scenario zoals afgelopen zomer met Kamaldeen Sulemana te voorkomen. De Amsterdammers namen heel laat in de transferwindow afscheid van Steven Bergwijn, die verkocht werd aan Ittihad Club, en slaagden er door tijdsnood niet meer in om een vervanger aan te trekken. Daarom schaakt Ajax nu op meerdere borden, aldus De Telegraaf.