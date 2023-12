Ajax verliest een van grootste talenten uit opleiding; Tottenham wil toeslaan

Stanis Idumbo Muzambo heeft besloten Ajax komende zomer te gaan verlaten, zo meldt Fabrizio Romano donderdagavond. Het achttienjarige toptalent loopt medio 2024 uit zijn contract en heeft besloten niet te gaan verlengen. De club is volgens de transfermarktexpert al op de hoogte van het besluit.

Idumbo Muzambo kan per 1 januari gaan praten met clubs over een transfer, omdat hij besloten heeft zijn aflopende contract in Amsterdam niet te verlengen. Wat de reden voor het besluit van de aanvallende middenvelder is, is onbekend.

Voetbal International wist eerder te melden dat de Amsterdammers graag wilden verlengen met hun pupil, maar dat Idumbo Muzambo de boot afhield. De contractonderhandelingen werden daarom gestopt.

Er zijn verschillende clubs die erg geïnteresseerd zijn in de diensten van het in België geboren toptalent. Naast Tottenham Hotspur en RSC Anderlecht zijn er nog vier clubs die graag in zee zouden gaan met de speler.

De middenvelder kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van de jeugd van KAA Gent. Sindsdien kwam hij uit voor verschillende jeugdelftallen van Ajax, alvorens hij begin dit jaar zijn debuut maakte in het profvoetbal namens Jong Ajax.

In het huidige seizoen kwam hij elf keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels wist Idumbo Muzambo drie keer het net te vinden.

Idumbo Muzambo is niet het enige talent uit de Ajax-opleiding dat transfervrij kan vertrekken. Eerder werd al bekend dat Gabriel Misehouy in de belangstelling staat van Manchester City.

