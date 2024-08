Ajax verkoopt speler voor 4 miljoen euro en maakt flink ruimte in salarishuis

Ajax heeft Gerónimo Rulli verkocht aan Olympique Marseille, zo bevestigen de clubs zondagavond via de officiële kanalen. De 32-jarige doelman tekent een driejarig contract bij de Ligue 1-club en de Amsterdammers houden circa vier miljoen euro over aan de transfer.

Ajax betaalde in januari 2023 acht miljoen euro om Rulli over te nemen van Villarreal en wilde die aankoopsom graag terugzien, maar dat is dus niet gelukt. Wel drukte het salaris van de Argentijns international fors op de financiële huishouding, waardoor de Amsterdammers nu meer ademruimte krijgen.

De routinier (32) was vorig seizoen al de stand-in van Diant Ramaj en dit seizoen lijkt het erop dat Remko Pasveer de eerste keus zal zijn. Zelf bereikte Rulli afgelopen week al een persoonlijk akkoord met L’OM.

Vanwege zijn aanwezigheid op de Copa América en Olympische Spelen maakte Rulli de voorbereiding onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli niet mee.

Alex Kroes wenst de keeper veel succes met de rest van zijn carrière. “Halverwege het vorige seizoen is Gero helaas geblesseerd geraakt, waarbij hij zijn basisplaats in het eerste elftal is kwijtgeraakt”, zo vertelt de technisch directeur via de officiële kanalen.

“Inmiddels is hij alweer een tijdje fit en behoorde onder andere tot de selectie van het Argentijnse elftal op de Olympische Spelen, waardoor hij later aansloot bij de selectie.”

“Bij ons heeft hij te maken met flinke concurrentie en we begrijpen zijn wens om te vertrekken. Wij hebben hem veel succes gewenst bij de voortzetting van zijn carrière in de Ligue 1”, zo besluit Kroes.