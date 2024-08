Ajax vergaart 20.000 likes binnen een kwartier in reactie op transfers De Ligt en Mazraoui

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat inspeelt op de transfers van Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui naar Manchester United.

Dinsdagavond werd namelijk wereldkundig gemaakt dat beide verdedigers de overstap maken van Bayern München naar Manchester United. Het tweetal wordt herenigd met Erik ten Hag, hun voormalige trainer bij Ajax.

Mazraoui en De Ligt bereikten onder Ten Hag de halve finale van de Champions League in 2019. In Amsterdam is de dubbeldeal dan ook niet ontgaan. "Manchester is red", schrijven de Amsterdammers op X.

De fans van Manchester United zien er de lol wel van in. "Wij bouwen een volledig elftal met Ajax-spelers. Hebben jullie nog meer spelers te koop?", vraagt een van hen. Een ander: "Op dit moment zijn jullie onze zusterclub."