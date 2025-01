Ajax treft Union in tussenronde Europa League; AZ loot zware tegenstander

Ajax treft Union Saint-Gilloise in de tussenronde van de Europa League, zo is vrijdag gebleken bij de loting in het Zwitserse Nyon. FC Twente werd daarbij gekoppeld aan Bodø/Glimt. AZ wist bij voorbaat al dat het een sterke tegenstander zou krijgen: de Alkmaarders nemen het op tegen Galatasaray. De duels worden op 13 februari (heenwedstrijd) en 20 februari (return) afgewerkt.

Ajax eindigde als twaalfde in de competitiefase in de Europa League en kon daardoor PAOK Saloniki of Union Saint-Gilloise treffen. De Amsterdammers zullen de eerste wedstrijd uit in Brussel spelen, waarna het de return afwerkt in de Johan Cruijff ArenA.

Twente plaatste zich ternauwernood voor de tussenronde door als 23e te eindigen. Daardoor kon het Bodø/Glimt of Anderlecht loten. Twente zal de eerste wedstrijd in Grolsch Veste afwerken, waarna het een week later zal afreizen naar Noorwegen.

AZ werd negentiende in de competitiefase en zou het daarom opnemen tegen Real Sociedad of Galatasaray. De Alkmaarders spelen de heenwedstrijd in het AFAS Stadion, waarna het een week later op bezoek gaat in Turkije.

AZ speelde in de competitiefase al eens tegen Galatasaray. Toen eindigde het na een vroege goal van Sven Mijnans in 1-1. Op de slotdag van de competitiefase verloor Galatasaray in de ArenA met 2-1 van Ajax.

Volledige loting tussenronde:

FC Twente - Bodø/Glimt

Fenerbahçe - Anderlecht

Union Saint-Gilloise - Ajax

PAOK Saloniki - FCSB

AZ - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

FC Porto - AS Roma

Ferencváros - Viktoria Plzen