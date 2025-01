Ajax begint zonder Bertrand Traoré en Wout Weghorst aan treffen met RKC Waalwijk

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor het duel met RKC Waalwijk bekendgemaakt. Daniele Rugani is de vervanger van de herstellende Josip Sutalo, terwijl Brian Brobbey in de punt van de aanval staat. Steven Berghuis is de rechtsbuiten van dienst. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. Devyne Rensch, Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de achterhoede. Sutalo traint weer mee, maar de naweeën van zijn ziekte verhinderen hem om zaterdag al in de selectie te zitten.

Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur op het middenveld, dat verder bestaat uit Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Kian Fitz-Jim.

Centraal voorin krijgt Brian Brobbey de kans. De spits wordt aan zijn rechterzijde bijgestaan door Berghuis, die Bertrand Traoré op de bank houdt. Op links is de keuze weinig verrassend gevallen op Mika Godts.

Farioli had op de persconferentie weinig zin om terug te blikken op de eerste seizoenshelft. “Het is geen tijd om achterom te kijken. We hebben een duidelijke richting en het doel was om in de top drie te komen. Daar zijn we nu mee bezig.”

Ajax is de torenhoge favoriet tegen RKC, maar Farioli rekent zich allesbehalve rijk. "RKC is een team dat lef toont. Ze wisselen tussen hoge druk en een lage defensieve blok. We verwachten een directe speelstijl, met veel vroege voorzetten en snelheid in hun aanval."

Ajax speelt in de wetenschap dat concurrenten Feyenoord en FC Utrecht het zondag tegen elkaar opnemen. RKC kan de punten ondertussen ook goed gebruiken. De Waalwijkers staan onderaan in de Eredivisie.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.

Opstelling RKC Waalwijk: Kesting; Al-Mazyani, Van Gelderen, Wouters, Meijers; Roemeratoe, Oukili; Van der Water, Ihattaren, Margaret; Kramer.