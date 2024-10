Ajax-trainer Farioli laat zich uit over inzetbaarheid Steven Berghuis tegen Willem II

Ajax gaat zondag proberen om voor de zesde competitiewedstrijd op rij ongeslagen te blijven dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Frencesco Farioli, die niet meer verloor sinds de 2-1 zeperd bij NAC Breda, neemt het in eigen huis op tegen Willem II.

De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op voor Ajax. "Het is belangrijk dat de spelers die tegen Qarabag op het veld stonden goed herstellen, fysiek en mentaal", aldus Farioli op het clubkanaal. "Wedstrijd na wedstrijd spelen vraagt veel van iedereen. Dat wordt de grootste uitdaging."

Iemand die fysiek nog niet hersteld is, is Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder annex flankspeler kwam voor het laatst in actie op 22 augustus tegen Jagiellonia en zit sindsdien in de lappenmand. "We willen hem graag terug bij het team om duizend verschillende redenen, maar we moeten het aankijken", aldus Farioli.

"Ik denk dat het lastig gaat worden. We doen het maximale om hem klaar te maken voor de volgende wedstrijden, dus dat moeten we de komende dagen gaan evalueren." Berghuis raakte kort na het duel met Jagiellonia geblesseerd tijdens de training en kreeg vervolgens met een terugslag te maken.

Drie dagen na het thuisduel met Willem II wacht voor Ajax de Klassieker tegen Feyenoord. "We denken nog niet aan volgende week", aldus Farioli. "Dat is de enige manier, want we hebben zondag een thuiswedstrijd. Om de punten te pakken moeten we weer goed presteren."

"We weten wat onze verbeterpunten zijn en daar werkt iedereen hard aan", aldus de Italiaanse coach. "Maar met zo weinig training is het lastig om te verbeteren. De wedstrijden zijn de enige momenten om jezelf te bewijzen en een stap vooruit te maken."

Feyenoord - Ajax stond oorspronkelijk op 1 september gepland, maar kon toen niet doorgaan vanwege de politiestakingen. Door het overvolle speelprogramma was het een flinke puzzel voor de KNVB om een inhaalmoment te vinden.