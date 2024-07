Ajax-tegenstander FK Vojvodina gaat het seizoen uitstekend van start

FK Vojvodina Novi Sad is het nieuwe seizoen uitstekend van start gegaan. De tegenstander van Ajax in de tweede voorronde van de Europa League won zijn eerste wedstrijd in de Servische competitie met 1-3 van Tekstilac Odzaci.

Bijzonderheden

Aleksa Vukanovic opende na een klein half uur de score. De spits van Vojvodina was ook vlak na rust belangrijk, daar hij de assist verzorgde bij de 0-2 van de pas negentienjarige aanvallende middenvelder Marko Velickovic.

In de tweede helft werd er lange tijd niet gescoord, totdat de Montenegrijn Andrija Radulovic in minuut 88 voor de 0-3 tekende. De supporters in het Slavko Maletin Vava Stadion zagen Tekstilac Odzaci uiteindelijk eenmaal scoren. Ivan Davidovic tekende in minuut 91 voor de eretreffer.

Vojvodina speelt donderdag in de Johan Cruijff ArenA de heenwedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers reizen een week later af naar Servië voor de return in de TSC Arena in Backa Topola.

