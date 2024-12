Ajax tast mis: 'Een interessante speler die we graag bij ons hadden gehad'

Dat Ajax afgelopen zomer toptalent Gabriel Misehouy kwijtraakte, voelt nog altijd als een grote teleurstelling voor de clubleiding. Marijn Beuker, directeur voetbal bij de Amsterdamse club, blikt in de Pantelic Podcast terug op het vertrek van de negentienjarige middenvelder, die transfervrij naar Girona vertrok.

Misehouy stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten op De Toekomst, maar zou zijn debuut voor het eerste elftal nooit maken. Ajax kwam er niet uit met Misehouy over contractverlenging, waarna de aanvallende middenvelder bij Girona tekende.

Beuker baalt van de situatie. "Gabriel was een interessante speler", zegt de directeur van Ajax. "We hadden hem graag bij de club gehad, maar niet ten koste van alles." Misehouy is mede door blessureleed wisselvallig begonnen bij Girona. De creatieveling staat op één doelpunt na negen officiële wedstrijden, waarin hij tweemaal in de basis stond.

Op financieel vlak groeien de bomen momenteel niet tot in de hemel bij Ajax. Toch hoopte Beuker op een akkoord met Misehouy. "Je spreekt met elkaar van alles af en daarbij is ook ruimte om naar creatieve oplossingen te zoeken. We hebben elkaar niet gevonden en dat zal in de toekomst ook nog weleens gaan gebeuren."

Beuker begon eind 2023 als directeur van Ajax. Zijn taak is onder meer het verlengen van contracten van talentvolle jeugdspelers. "Er was wat achterstallig onderhoud, dus daar moesten we achteraan. Er is nu een groot aantal spelers vastgelegd binnen de contouren van het salarishuis."

Ajax raakte naast Misehouy afgelopen zomer ook nog eens drie talenten (Jivayno Zinhagel, Tim de Koning en Nick de Koning) kwijt aan Feyenoord. "Je moet wel heel graag bij Ajax willen voetballen", zegt Beuker, die niet op individuele gevallen wil ingaan.

"Veel jongens die wilden verlengen hebben we een uitgebreid plan voorgehouden. Aan ons plan kan het niet liggen, dat is goed. En het leuke is dat er binnenkort ook weer een hele serie spelers aankomt, want dat blijft natuurlijk doorgaan."