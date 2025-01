Ajax-target Raúl Moro komt direct na wedstrijd van Real Valladolid met update over blessure

Het lijkt erop dat de blessure van Raúl Moro meevalt. De 22-jarige buitenspeler van Real Valladolid, die in de belangstelling van Ajax staat, viel zondagmiddag geblesseerd uit in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Ourense (3-2 nederlaag). In zijn reactie naderhand geeft hij een voor Ajax hoopvolle update.

Het ging voor Moro mis in de tweede helft. De buitenspeler leek zijn knie te verdraaien en bleef huilend op het veld liggen, zo beschrijft Mundo Deportivo.

De bank van Valladolid veerde vervolgens op en stak de handen in de lucht op het moment dat werd beseft dat het mogelijk een ernstige blessure betrof. Enkele minuten later moest Moro hinkend naar de zijlijn geholpen worden.

Omdat Valladolid al vijfmaal gewisseld had, kwam er geen vervanger voor de Spanjaard in het veld. Met tien man moesten de paarswitten een 3-2 achterstand goedmaken, hetgeen een te grote opgave bleek.

Naderhand reageerde Moro bij Marca Valladolid op zijn blessure. “Goed. Het was schrikken. Op het moment zelf deed het veel pijn, maar ik denk dat het vooral de schrik was.”

Ajax

Ajax is al enige tijd in gesprek met Valladolid om Moro over te nemen. Volgens De Telegraaf en Voetbal International gaat het daarbij om een huurtransfer met optie tot koop.

Matteo Moretto, journalist van het Spaanse Relevo, meldde zaterdagavond echter dat er nooit een huurtransfer zou zijn voorgesteld. Wel bevestigde hij dat beide clubs met elkaar in onderhandeling zijn.