Ajax strikt Sulemana definitief als vervanger van Bergwijn; hoogte optie tot koop bekend

Ajax heeft op Deadline Day toch nog een speler aangetrokken. Kamaldeen Sulemana wordt gehuurd van Southampton en is daarmee de vervanger van Steven Bergwijn, zo meldt Fabrizio Romano. De Amsterdammers hebben in de deal voor Sulemana een optie tot koop ter waarde van twintig miljoen euro bedongen.

Daarmee komt er voor Ajax een succesvol eind aan de transferwindow. Met de verkoop van Bergwijn aan Ittihad Club bracht technisch directeur Alex Kroeg het nodige geld in de clubkas, terwijl er met de huurling direct een vervanger klaarstaat.

De 22-jarige Sulemana mocht in de laatste dagen van de transferwindow nog vertrekken bij Southampton, waar hij dit seizoen nog geen minuut speelde. Dat laatste gegeven kan overigens niet los gezien worden van een blessure waar Sulemana mee kampt.

De buitenspeler pikte eind juli een kwetsuur op in een oefenwedstrijd met Oxford United. Het is onbekend wanneer Sulemana fit genoeg is om zijn eerste minuten in een Ajax-shirt te maken.

Sulemana is geen onbekende voor de Amsterdammers. Ajax aaste in 2021 ook al op de handtekening van de linksbuiten, maar zagen hem vervolgens voor vijftien miljoen euro een transfer naar Stade Rennes maken.

Daar verdiende hij in anderhalf seizoen een nieuwe transfer voor zichzelf. Southampton betaalde in januari 2023 liefst 25 miljoen euro om Sulemana op te pikken in de Ligue 1. Bij the Saints wist de vleugelaanvaller zijn draai echter nooit te vinden en was hij vaker invaller dan basisspeler.

Afgelopen seizoen kwam de Ghanees in 26 optredens niet tot scoren. Wel was hij driemaal de aangever op een doelpunt.