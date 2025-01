Ajax-spits Brian Brobbey gespot in Londen; zaakwaarnemer weigert commentaar

Ajax-spits Brian Brobbey heeft vrijdagavond het vliegtuig naar Londen genomen, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Meerdere getuigen melden dat Brobbey om 18.50 uur in het vliegtuig is gestapt en inmiddels is de aanvaller ook gesignaleerd in de Engelse hoofdstad.

De trip van Brobbey naar Londen kan logischerwijs niet los gezien worden van alle transfergeruchten rondom de spits. Eerder op vrijdag werd namelijk gemeld dat West Ham United concrete interesse had om Brobbey van Ajax over te nemen.

Daarbij werd duidelijk dat the Hammers bereid zijn diep te gaan voor de Oranje-international. Tottenham Hotspur zou ook bij Alex Kroes hebben geïnformeerd, maar haakte al snel af.

West Ham United heeft namelijk een salaris van ruim honderdduizend euro per week klaarliggen voor Brobbey. De Londenaren zetten in eerste instantie in op een huurdeal met een verplichte koopoptie, maar daar wil Kroes niet in meegaan.

De technisch directeur heeft belang bij een directe transfer, waarbij hij een bedrag van minimaal dertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen verlangt. Dat geld kan hij dan direct investeren om de rest van de selectie te versterken.

De zaakwaarnemer van Brobbey, José Fortes Rodriguez, weigerde commentaar te leveren op het nieuws. Of zijn bezoekje aan de Engelse hoofdstad met een transfer te maken heeft, is daarom niet met volledige zekerheid te zeggen.

Brobbey ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast, maar door de financiële situatie waar Ajax in verkeert is zelfs een verkoop van de spits bespreekbaar. Volgens Transfermarkt is Brobbey dertig miljoen waard.