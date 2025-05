Ajax-speler zag implosie met lede ogen aan: 'Of mijn afwezigheid het probleem was?'

Bij Ajax is Kenneth Taylor door de supporters verkozen tot speler van het jaar 2024/25. Youri Baas viel bovendien in de prijzen, want de jongeling kreeg van de vertrekkende trainer Francesco Farioli de Marco van Basten-award uitgereikt. Dat is de beloning die het talent van het jaar volgens de stafleden verdient.

Voor beide mannen zal de individuele prijs een bitterzoete nasmaak kennen, daar Ajax een voorsprong van negen punten in het slot van de competitie verkwanselde aan PSV. Voor de geblesseerde Baas was het extra zuur dat hij dat vanaf de tribune lijdzaam moest toezien.

Volgens sommigen was het geen toeval dat het wegvallen van Baas samenhing met de implosie van de resultaten. Zijn vervanger, Daniele Rugani, incasseerde de nodige kritiek op zijn spel.

De stelling dat de ineenstorting van Ajax te wijten is aan de blessure van Baas, is volgens de linkspoot niet helemaal eerlijk. "Dat is wel heel makkelijk natuurlijk", reageert hij op de clubkanalen.

"Ik weet wat ik kan bijdragen aan dit team, maar om nou te zeggen dat mijn afwezigheid het probleem was... Zo’n dip is niet altijd te verklaren. Bijna elke ploeg heeft wel een mindere periode gedurende een seizoen. Voor ons gebeurde dat helaas tegen het einde. Het is wat het is."

"Het was een heel bijzonder jaar", erkent de dit seizoen als centrumverdediger geposteerde Baas. "Dat zei Farioli maandag ook nog tegen mij, toen we afscheid namen. Hij wist aan het begin van het seizoen niet of hij mij erbij wilde hebben. Ik stond op diverse plekken en kwam uiteindelijk links centraal te spelen."

Uiteindelijk zette de vorig jaar aan NEC verhuurde voetballer 39 wedstrijden op zijn naam. "Ik ga deze staf echt nooit meer vergeten", vertelt hij dankbaar als hij de trofee in ontvangst neemt. "Het is een mooi aandenken aan dit seizoen."