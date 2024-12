Ajax-speler met de meeste minuten hoopt vurig op verlenging van aflopend contract

Remko Pasveer hoopt dat zijn contract bij Ajax verlengd wordt, zo spreekt de 41-jarige goalie zijn wens uit Het Parool. De geroutineerde goalie verdedigt dit seizoen plots weer het doel van de Amsterdammers.

Afgelopen seizoen raakte de ervaren sluitpost zijn plekje kwijt aan Diant Ramaj, maar hij knokte zich onder de nieuwe trainer Francesco Farioli terug in de basiself. Hij maakte dit seizoen zelfs de meeste minuten van alle Ajax-spelers.

In de zomer wist Pasveer nog niet of zijn contract in de Johan Cruijff ArenA verlengd zou worden. Toch trainde hij - in afwachting van contractonderhandelingen - door in de gym.

Hij heeft altijd gedacht dat ze er uit zouden komen, en dat geschiedde. "Ik voel me gecommitteerd aan Ajax", zegt de hoofdpersoon. "Ik wil de club weer vooruithelpen. Ik voel verbinding met die mensen. Het zijn mensen die altijd voor mij klaar staan, die de maaltijden maken en de was doen."

"Het mooiste is om met elkaar, met spelers en alle mensen om die spelers heen, iets te bereiken. Dat kan Europees voetbal zijn of een andere doelstelling, maar ook een kampioenschap", blikt de goalie vast vooruit.

"Ik hoop het kampioenschap, maar ik teken sowieso voor een Champions Leagueticket", zo luidt de ambitie. "PSV is heel stabiel en wij zijn met Ajax nog niet waar we willen zijn. We spelen nog niet het type spel dat we willen."

Nu bevindt hij zichzelf in eenzelfde soort schuitje. Weer hoopt Pasveer dat zijn contract met nog een jaar verlengd wordt. "Mijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, maar ik wil nog graag door. Ik voel me waardevol en fit."

Toch denkt hij ook al aan het naderende afscheid van zijn spelersloopbaan. Een functie als keeperstrainer ligt in het verschiet. "Ik denk dat jongens met wie ik gespeeld heb, zoals Stijn Schaars, Daley Blind of Dusan Tadic, nog wel eens trainer worden. Ik zou hun technische staf graag willen aanvullen. Dat lijkt me fantastisch."