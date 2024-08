Ajax slaat volgende slag met contractverlenging van groot aanvallend talent

Ajax heeft het contract van Emre Ünüvar met één jaar verlengd. Het zestienjarige broertje van Naci Ünüvar ligt nu tot medio 2027 vast in Amsterdam.

Ünüvar speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 10 mei 2024 maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd Jong Ajax – Jong AZ (1-4). Dit seizoen behoort de jeugdinternational van Oranje tot de selectie van Ajax Onder 19.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is blij met de verlenging van de jonge aanvaller. “Emre is een snelle, technisch vaardige spits, die altijd gericht is op het vinden van de juiste scoringspositie en dankzij zijn kwaliteit in afronding makkelijk doelpunten maakt. Zijn huidige contract liep tot medio 2026, maar door zijn ontwikkeling van de afgelopen maanden wilden we dat graag openbreken.”

Ünüvar is eveneens blij met de verlenging van zijn verbintenis. “Een mooi moment voor mezelf en de mensen die ik heb meegenomen", vertelt hij in gesprek met Ajax TV. "Dus ik denk dat ik alleen maar blij kan zijn. Ik heb mijn best gedaan vorig seizoen en met het team veel prijzen gewonnen. Goed gepresteerd, dus dit is wel een beloning daarvoor, ja.”

De spits won vorig seizoen met Ajax Onder 17 de Future Cup en scoorde aan de lopende band. Hij eindigde het seizoen op liefst 44 treffers. Ünüvar krijgt de vraag of hij nog nieuwe doelen heeft voor de komende jaargang. “Ik probeer het beste uit mezelf te halen en dan komen de goals en assists vanzelf. Ik kijk niet per se naar cijfers, maar probeer altijd mijn best te doen.”

Het ene na het andere talent verlengde de afgelopen maanden zijn contract. Onder meer Nassef Chourak, Don O'Neil, Levi Acheampong, Paul Reverson, Luca Messori, Rida Chahid, Jinairo Johnson, Lyfe Oldenstam, Eternal Barron, Yoram Boerhout, Dies Janse, Thijmen Romers, Rico Speksnijder en Diyae Jermoumi gingen Ünüvar voor.

Daarnaast kwam het Belgische toptalent Jorthy Mokio over van KAA Gent, terwijl de jonge Noor Daniel Skaarud de overstap van Lillestrøm SK naar Ajax maakte.