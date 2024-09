Ajax rept met geen woord over transfer Sulemana; VI en De Telegraaf weten meer

Vlak voor het sluiten van de Nederlandse transferwindow maakte Ajax het vertrek van Steven Bergwijn naar Ittihad Club wereldkundig. De 26-jarige aanvaller maakte op de valreep een overgang naar Saudi-Arabië. Als vervanger zette Ajax zijn zinnen op Kamaldeen Sulemana van Southampton, maar van witte rook is op het moment nog geen sprake.

Waar Ajax de transfer van Bergwijn naar Ittihad Club al wereldkundig maakte, is de komst van Sulemana nog niet via de officiële kanalen naar buiten gebracht. “Ajax verwacht morgen duidelijkheid over Sulemana. Documenten op de valreep ingediend, nu wachten op bevestiging”, schreef Voetbal International-journalist Tim van Duijn om 1.11 uur in de nacht van maandag op dinsdag.

Mike Verweij, Ajax-clubwatcher namens De Telegraaf, schreef rond dat tijdstip eveneens dat de Amsterdammers net op tijd de documenten voor de huur van Sulemana hebben ingeleverd, maar dat het nu wachten is op bevestiging. “Ajax hoopt vandaag (dinsdag, red.) duidelijkheid te krijgen.

Ajax heeft in de deal voor Sulemana met Southampton een optie tot koop ter waarde van twintig miljoen euro bedongen. De 22-jarige aanvaller mocht in de laatste dagen van de transferwindow nog vertrekken bij Southampton, waar hij dit seizoen nog geen minuut speelde.

Dat laatste gegeven kan overigens niet los gezien worden van een blessure waar Sulemana mee kampt. De buitenspeler pikte eind juli een kwetsuur op in een oefenwedstrijd met Oxford United.

Sulemana is geen onbekende voor de Amsterdammers. Ajax aaste in 2021 ook al op de handtekening van de linksbuiten, maar zagen hem vervolgens voor vijftien miljoen euro een transfer naar Stade Rennes maken.



Daar verdiende hij in anderhalf seizoen een nieuwe transfer voor zichzelf. Southampton betaalde in januari 2023 liefst 25 miljoen euro om Sulemana op te pikken in de Ligue 1.

Bij the Saints wist de vleugelaanvaller zijn draai echter nooit te vinden en was hij vaker invaller dan basisspeler. Afgelopen seizoen kwam de Ghanees in 26 optredens niet tot scoren. Wel was hij driemaal de aangever op een doelpunt.