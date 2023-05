Ajax presenteert nieuwe hoofd scouting: ‘De juiste persoon voor deze baan’

Woensdag, 24 mei 2023 om 17:02 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:18

Kelvin de Lang is per 4 augustus 2023 de nieuwe hoofd scouting betaald voetbal bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. Hij is momenteel werkzaam bij Manchester City als Head of Talent Partnerships & Placements, maar verruilt het Etihad Stadium deze zomer dus voor de Johan Cruijff ArenA. De Lang, die tot medio 2027 heeft getekend bij Ajax, is de opvolger van Henk Veldmate, die na zeven jaar terugkeert bij FC Groningen.

Sven Mislintat is blij met de aanstelling van De Lang. “We zijn blij dat Kelvin heeft besloten om bij Ajax te tekenen. Hij is de juiste persoon voor deze baan. We zochten naar een moderne hoofdscout met kennis van de huidige internationale voetbalwereld. Kelvin weet waar Ajax voor staat. Met de ervaring die hij bij City heeft opgedaan en zijn competenties brengt hij aanvullende kwaliteiten mee naar het huidige scoutingteam. Ik kijk er erg naar uit om nauw met hem te gaan samenwerken.”

Humphrey Nijman was eerder op de woensdag al lovend over De Lang. "Hij heeft het heel goed gedaan bij City", aldus zijn zaakwaarnemer in gesprek met de NOS. "Hij heeft zich daar knap omhoog gewerkt. Eerst was hij jeugdscout. Zo kwam hij ooit eens bij mij op kantoor om te laten blijken dat City geïnteresseerd was in Jorrel Hato. Zo hebben we altijd nog wel eens contact." Het was voor Nijman geen verrassing dat Ajax bij de zoektocht naar een opvolger voor de naar Groningen vertrokken Veldmate bij De Lang uitkwam. "Op het moment dat Henk vertrok was het voor mij één en één is twee. Ik vind het een uitstekende keuze."

De Lang, ook bekend vanwege zijn relatie met voormalig hockeyinternational Ellen Hoog, was voor zijn overstap naar City in dienst van zaakwaarnemer Humphrey Nijman. In 2017 kwam hij terecht op de scoutingsafdeling van City, waar hij het laatste jaar direct onder technisch directeur Txiki Begiristain werkzaam was. The Citizens wilden zijn verbintenis verlengen, maar De Lang kiest dus voor een meerjarig contract bij Ajax. Met de komst van de nieuwe hoofd scouting heeft Mislintat alvast een van de openstaande vacatures bij Ajax ingevuld.