Ajax op rapport: Jorthy Mokio geeft nadrukkelijk visitekaartje af, onvoldoende voor nieuweling

Ajax heeft zichzelf donderdagavond een uitstekende uitgangspositie verschaft op bezoek bij Union Sint-Gillis in de heenwedstrijd van de Europa League-tussenronde. Op een veld dat totaal niks weg had van een biljartlaken leverde een aardige tweede helft een alleraardigst resultaat op: 0-2. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Ajax en de ene invaller die minstens een helft meedeed.

Vooraf werd er veelal gevreesd voor het duel met Union, en niet in de eerste plaats om de tegenstander. Het veld waarop het duel afgewerkt moest worden zou het spel van Ajax niet ten goede komen, zo was de verwachting. En zo geschiedde. Een stroperige grasmat leverde een stroperige pot op, waarin voor rust met name Christian Rasmussen en Lucas Rosa, die zijn debuut namens de Amsterdammers maakte, het moeilijk hadden.

Vrijwel alle acties van de Deense buitenspeler mislukten, tot aan minuut 59. Rasmussen was het eindstation van een snelle aanval via tussenstations Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen, die overigens totaal geen onuitwisbare indruk maakte, alvorens de linkspoot met zijn goede been verdienstelijk afrondde: 1-0. Na de treffer speelde Rasmussen zichtbaar met meer vertrouwen.

Een andere speler die overduidelijk niet zonder zelfverzekerdheid acteerde, was Jorthy Mokio. De nog altijd maar zestienjarige Belg bleek het levende bewijs van het ‘goed genoeg is oud genoeg’-argument. Met name zonder het leer aan de voet blonk de controleur van dienst uit: haast geen enkele Union-aanvaller kwam hem voorbij.

Een kleine twintig minuten voor tijd zette Mokio een hele dikke streep onder zijn toch al indrukwekkende optreden. Een afvallende bal uit een hoekschop werd door de tiener - een benoeming die nog liefst drie jaar gebruikt mag worden als het over Mokio gaat - met veel gevoel op de volley in de linkeronderhoek geplaatst: 0-2.

Een andere nadrukkelijke uitblinker aan Ajax-zijde was Josip Sutalo, die na rust het plekje van de geblesseerd geraakt Daniele Rugani innam. De Kroaat bleek een rots in de branding en met hem als leider van de defensie kwamen de manschappen van Francesco Farioli niet meer in de problemen in de slotfase.

Remko Pasveer 6,5

Lucas Rosa 5,5

Daniele Rugani 6

Youri Baas 6,5

Jorrel Hato 7

Jorthy Mokio 8,5

Kian Fitz-Jim 5,5

Davy Klaassen 6

Christian Rasmussen 6,5

Steven Berghuis 6,5

Oliver Edvardsen 5

Josip Sutalo 7