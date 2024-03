Ajax op rapport: dissonant krijgt een 4, Jorrel Hato de beste man

Ajax en Aston Villa hebben donderdagavond niet gescoord in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Conference League. Beide teams eindigden het duel met tien man, daar Ezri Konsa en Tristan Gooijer vroegtijdig moesten douchen wegens een rode kaart. Brian Brobbey kreeg in de eerste helft een grote kans maar vond het zijnet, terwijl Emiliano Martínez in de tweede helft een antwoord had op een poging van Kenneth Taylor. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.

Ramaj 6

De keeper van Ajax hoefde in de eerste helft slechts één keer in actie te komen na een schot van Moussa Diaby. Laatstgenoemde, die profiteerde van slordig balverlies van de Amsterdammers, schoot echter recht op Ramaj af, die daardoor vrij simpel kon redden. Dat was ook direct de enigevan de wedstrijd van de Duitser.

Gooijer 4

Gooijer kreeg voor de tweede wedstrijd op rij de voorkeur boven Anton Gaaei, die allesbehalve thuis gaf tegen AZ (2-0) en al voor rust geslachtofferd werd door John van ’t Schip. Gooijer kon tegen Aston Villa in voetballend opzicht niet altijd het verschil maken. Een voorzet na een goede pass van Kaplan eindigde in de eerste helft hoog en ver achter het doel. Hij won drie van zijn negen persoonlijke duels en werd enkele minuten voor tijd met rood (twee keer geel) van het veld gestuurd.

Rensch 6,5

Van ’t Schip posteerde Rensch donderdagavond wederom in het centrum van een vijfmansdefensie. Laatstgenoemde maakte daar met name in balbezit een prima indruk. Na ruim een uur spelen had Rensch 55 van zijn 55 passes naar de goede kleur gespeeld. Met name een bal op Sosa na iets meer dan een kwartier spelen sprong daarbij in het oog. Rensch kwam niet bijzonder veel in persoonlijke duels, maar de duels die hij moest winnen won hij.

Kaplan 7,5

De 21-jarige Kaplan maakte dit seizoen al meerdere wedstrijden op rij indruk bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie alvorens hij eind februari op bezoek bij AZ zijn debuut in de hoofdmacht maakte. Waar de linkspoot in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen weekend al sterk speelde, deed hij dat donderdagavond tegen Aston Villa opnieuw. Kaplan bleef rustig toen hij bij een doeltrap bijna in de problemen werd gebracht door Ramaj en was ook aan de bal een betrouwbare pion in het elftal van Van ’t Schip. Zo vond hij meermaals Gooijer en Sosa op de flanken met een uitstekende pass. Kaplan stond ook verdedigend zijn mannetje in de Johan Cruijff ArenA.

Hato 8

Hato viert donderdag zijn achttiende verjaardag en liet wederom zien waarom hij vaak bewierookt wordt. De mandekker speelde – net als tegen FC Utrecht – met Kaplan en Rensch naast zich en gaf wederom thuis. Hato zocht en vond Brobbey meerdere keren met een goede pass in de diepte en had eigenlijk een assist op zijn naam moeten krijgen, maar Brobbey zag zijn inzet in het eerste bedrijf in het zijnet belanden. Hato verloor slechts één van zijn zeven persoonlijke duels.

Sosa 6,5

De Kroatische back wisselde goede en slechte voorzetten af in de eerste helft van de wedstrijd. Sosa bediende Brobbey met een afgemeten bal na ruim een kwartier spelen, waar de spits eigenlijk vanuit had moeten scoren. Brobbey stond echter buitenspel, waardoor een eventuele treffer sowieso niet was doorgegaan. Sosa was sterk in zijn persoonlijke duels, maar had voor Ajax meer kunnen betekenen met zijn voorzetten vanaf de linkerflank. Wel kreeg hij bijna een assist op zijn naam na een goede bal op Taylor, die op Martínez stuitte.

Hlynsson 6

De IJslander kwam vanaf de rechterflank vaak naar binnen en was ijverig in het drukzetten. Ajax zat er in de openingsfase van de wedstrijd kort op en daar was Hlynsson medeverantwoordelijk voor. In balbezit maakte de linkspoot echter niet altijd de beste keuze.

Henderson 6,5

Wie Aston Villa ook op de huid zat in de openingsfase van de wedstrijd, was Henderson. De reserveaanvoerder van Ajax zocht Brobbey in de eerste tien minuten van de wedstrijd meerdere malen met een pass in de diepte, maar zag daar geen gevaarlijke doelpogingen uit voortkomen. Henderson was vrij betrouwbaar in balbezit en zag hoe een combinatie met Sosa en Taylor kort na rust bijna tot een doelpunt leidde.

Mannsverk 6

Mannsverk verspeelde in de openingsfase slordig de bal na – wat leek – miscommunicatie tussen hem en Brobbey. Diaby testte Ramaj uit de counter die daaruit volgde en tot opluchting van de Noorse middenvelder kon zijn keeper zijn doel schoonhouden. Mannsverk kreeg na iets meer dan twintig minuten de eerste gele kaart van de wedstrijd na een overtreding op Youri Tielemans en liet zich in zijn persoonlijke duels regelmatig aftroeven. In de 75ste minuut werd hij gewisseld voor Branco van den Boomen, vermoedelijk om te voorkomen dat hij een tweede gele kaart kreeg.

Taylor 6,5

Dat Ajax donderdagavond Aston Villa trof in de achtste finale van de Conference League was voor een groot deel te danken aan Taylor, die de Amsterdammers in de 114e minuut met een mislukte voorzet naar de zege schoot in de terugwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. De linkspoot speelde tegenvanaf de linkerflank en deed daar niet heel veel fout. Taylor gaf de bal enkele minuten na rust hard en laag voor richting Brobbey, maar zag hoe Martínez er wederom scherp tussen zat. In de 67ste minuut kreeg Taylor een gigantische kans na een goed teruggetrokken bal van Sosa. Martínez bracht prima redding op die poging en voorkwam daardoor dat het eerste schot op doel van Ajax direct een treffer werd.

Brobbey 6

Brobbey, die zijn vaste partners in de aanval moest missen door de afwezigheid van Steven Berghuis en Steven Bergwijn, stond in de eerste helft meermaals buitenspel. De spits van Ajax werd door onder meer Hato en Henderson regelmatig gezocht met een bal in de diepte, maar kon daar door de ver van zijn doel keepende Martínez niets mee doen. Dat was echter de verdienste van de Argentijnse doelman en niet de schuld van Brobbey. De Ajax-spits had, ondanks dat hij buitenspel stond, na ruim een kwartier spelen wel moeten scoren met een kopbal na een uitstekende voorzet van Sosa. Brobbey kreeg ruim tien minuten voor rust dé kans om Ajax op voorsprong te schieten, maar liet dat na door zijn poging in het zijnet te werken. Dat was ook het enige gevaarlijke wapenfeit van de wedstrijd van Brobbey, die zoals gewoonlijk wel ijzersterk was in zijn persoonlijke duels.

