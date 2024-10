Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim speelt zich in de kijker bij Europese topclub

Juventus heeft zijn interesse in Kian Fitz-Jim kenbaar gemaakt, zo meldt journalist Mike Verweij namens De Telegraaf. Ajax weigert vooralsnog om een vraagprijs te noemen voor de 21-jarige middenvelder, die nog tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Waar Fitz-Jim eerder een overbodige middenvelder leek in de selectie van trainer Francesco Farioli, vertolkte hij de afgelopen weken een belangrijke rol bij Ajax. Verweij verwacht dan ook niet dat de Amsterdamse club meewerkt aan een transfer.

“Het is aannemelijk dat Ajax eerst zelf met de Amsterdammer om tafel wil om te praten over het openbreken, opwaarderen en verlengen van de verbintenis. Of Fitz-Jim bereid is bij te tekenen, zal afhangen van het plan dat de club met hem heeft”, aldus de journalist.

In april 2024 meldde journalist Tim van Duijn namens Voetbal International al dat Fitz-Jim in de zomer van 2023 met Juventus gesproken heeft. Het lijkt er dus op dat de Amsterdammer al langer in beeld is in Turijn.

Juventus is niet de enige club die Fitz-Jim ziet zitten, zo schrijft Verweij. “De Oude Dame is niet de enige club die haar oog op Fitz-Jim heeft laten vallen, want na zijn wervelende optreden tegen Besiktas zwelt de (informele) belangstelling aan.”

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Fitz-Jim op 1 miljoen euro. Tot dusver speelde de middenvelder zestien wedstrijden namens Ajax 1, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist.

Waar Ajax binnenkort dus met Fitz-Jim om tafel lijkt te gaan, zijn de gesprekken met Devyne Rensch (21) reeds opgestart. Met een eventuele contractverlenging voor de vleugelverdediger heeft Ajax meer haast, daar zijn contract na dit seizoen afloopt.