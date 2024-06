Ajax meldt zich officieel voor Jonathan Ikoné en gaat bod uitbrengen

Jonathan Ikoné moet de nieuwe rechtsbuiten worden van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano. De Amsterdammers hebben de gesprekken met Fiorentina daarvoor geopend en bereiden een bod voor. Mogelijk gaat Ajax aanvankelijk voor een huurovereenkomst.

Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe vleugelspits, bij voorkeur voor de rechterkant van de aanval. De linksbenige Ikoné lijkt daarvoor een geschikte optie.

Ikoné zal waarschijnlijk te duur zijn voor Ajax om direct te kunnen kopen. In januari 2022 maakte Fiorentina nog een bedrag van vijftien miljoen euro over aan Lille OSC om de inmiddels 26-jarige aanvaller over te nemen.

Het afgelopen seizoen maakte Ikoné veel minuten, maar bij belangrijke wedstrijden begon de aanvaller meestal op de bank, zo ook in de laatste rondes van de Conference League. In de finale tegen Olympiacos (1-0 verlies) viel Ikoné in de eindfase in.

Ikoné speelde tot nu toe 115 keer voor Fiorentina en kwam daarin tot 12 goals en 13 assists. De Fransman, die vier interlands op zijn naam heeft, ligt tot medio 2026 vast in Italië. Ikoné komt uit de jeugd van Paris Saint-Germain, waarvoor hij zeven officiële duels speelde.

Ajax is niet al te sterk bezet op de rechtervleugel. Carlos Forbs lijkt na een dramatisch debuutseizoen te mogen vertrekken, terwijl Steven Berghuis in eerste instantie wordt gezien als nummer 10.

