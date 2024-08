'Mourinho belt hoogstpersoonlijk met Ajax-speler om transfer te kapen'

Ajax neemt definitief afscheid van Silvano Vos, zo melden de Amsterdammers via de officiële wegen. De negentienjarige middenvelder wordt overgenomen door AC Milan, waar hij een contract ondertekent tot medio 2028. Vos werd onlangs hoogstpersoonlijk benaderd door Jose Mourinho, zo voegt ESPN toe aan de berichtgeving.

Mourinho staat sinds deze zomer aan het roer bij Fenerbahçe. De Portugese coach probeerde de transfer op het laatste moment te kapen door hoogstpersoonlijk contact op te nemen met Vos. Het talent had zijn zinnen echter al gezet op Milan en wees Mourinho af. Ook Stade Rennes en Parma grepen mis.

Ajax doet vanwege de hoogte van de transfersom geen officiële mededelingen daarover. De Amsterdammers hebben vanwege de beursgenoteerde status van de club de verplichting om vanaf een bepaald bedrag openheid van zaken te geven, maar de transfersom van Vos blijft daar ver onder.

De Telegraaf kwam enkele dagen geleden al met de details over de transfer. De transfersom bedraagt drie miljoen euro vast plus twee miljoen aan min of meer gegarandeerde bonussen. Daarnaast heeft Ajax een flink doorverkooppercentage bedongen.

Technisch directeur Alex Kroes geeft toelichting bij de transfer. "Silvano speelt al sinds zijn jeugd bij onze club en is een echte Ajacied. Helaas kon hij deze zomer geen vaste basisplaats bemachtigen voor Ajax 1. Wij wensen hem veel succes in Italië", aldus Kroes op de clubwebsite.

Vos werd recent door trainer Francesco Farioli naar Jong Ajax gestuurd met de mededeling dat hij mocht vertrekken. Hij wisselde van zaakwaarnemer en wordt nu begeleid door Pini Zahavi.

Milan toonde interesse in de controlerende middenvelder en bereikte snel een persoonlijk akkoord met Vos. De jongeling is enthousiast over het sportieve project in Milaan.

Vos had bij Ajax nog een contract tot medio 2028. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro. Hij speelde zeventien keer voor het eerste elftal van Ajax, zonder doelpunten of assists. Bij Jong Ajax kwam hij 57 keer in actie, met zes goals en vier assists tot resultaat.