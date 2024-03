Ajax meldt twee langdurige blessures: ‘Succes met jullie herstel’

Ajax moet het voorlopig stellen zonder Olivier Aertssen en Ethan Butera, zo maakt de club donderdag bekend via de officiële kanalen. Het tweetal werkt zijn competitiewedstrijden normaal gesproken met Jong Ajax af in de Keuken Kampioen Divisie, maar het duo zal dit seizoen niet meer in actie komen. "Succes met het herstel boys", zo schrijft Ajax op zijn socialmediakanalen.

“Aertssen onderging vrijdag een knieoperatie en zal dit seizoen niet meer in actie komen”, zo schrijft Ajax op de clubsite. “Butera heeft eveneens een knieblessure en werd onlangs opnieuw geopereerd vanwege persisterende klachten tijdens zijn revalidatie. Ook voor hem zit het seizoen erop.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aertssen liep zijn blessure op tijdens de training. "Het was een ongelukkig moment. Afgelopen vrijdag ben ik succesvol geopereerd. Het is balen dat ik dit seizoen niet meer kan spelen, maar ik ben positief en ervan overtuigd dat zoiets je als voetballer uiteindelijk weer sterker maakt", aldus Aertssen.

Aertssen speelde dit seizoen 23 Keuken Kampioen Divisie-duels voor Jong Ajax, waarin hij geregeld aanvoerder was. De centrumverdediger speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

In januari 2023 kwam hij ook al uit voor het eerste elftal in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen FC Den Bosch (0-2 winst). Een maand na zijn debuut zette Aertssen bovendien zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem zeker tot 2025 in de Johan Cruijff ArenA houdt.

Butera maakte in september 2023 de overstap van RSC Anderlecht naar Ajax, al moet hij nog altijd wachten op zijn debuut in Jong Ajax en Ajax 1.

De linksbenige verdediger tekende in Amsterdam een contract met een looptijd van drie jaar, tot en met 30 juni 2026.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties