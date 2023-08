Ajax maakt naam van nieuwe algemeen directeur bekend

Woensdag, 2 augustus 2023 om 17:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:57

Alex Kroes is de nieuwe algemeen directeur van Ajax, zo melden de Amsterdammers in een persbericht. Kroes is de beoogd opvolger van Edwin van der Sar, die zijn taken per 1 juni 2023 aan zijn collega-directieleden heeft overgedragen. De datum waarop hij benoemd kan worden hangt echter nog af van het non-concurrentiebeding van een jaar dat hij momenteel heeft bij zijn huidige werkgever. Daarover vindt nog onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan dat maanden of een jaar duren.

De RvC is tevens voornemens om Kroes te benoemen als statutair directeur, met inachtneming van de geldende procedure, en wel voor een periode van drie jaar. Zodra de datum is vastgesteld, zal de RvC een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven, waar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) formeel in kennis zal worden gesteld van deze voorgenomen benoeming. In de tussenliggende periode zullen de taken van de algemeen directeur waargenomen blijven worden door de zittende directie.

Kroes is afgestudeerd bedrijfseconoom en medeoprichter van Sports Entertainment Group, een groot internationaal opererend kantoor van zaakwaarnemers, met name in het voetbal maar ook in andere sporten. Van februari 2019 tot augustus 2022 was Kroes actief als (groot) aandeelhouder van Go Ahead Eagles en sinds december 2022 is hij werkzaam bij AZ als directeur International Football Strategy. Kroes heeft als speler vanaf zijn negende tot zijn negentiende jaar de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Inmiddels is hij meer dan 30 jaar lid van de vereniging Ajax en is nog steeds actief als voetballer bij de zaterdagafdeling van Ajax, thans in het vijfde elftal.

President-commissaris Pier Eringa geeft aan erg verheugd te zijn met de komende aanstelling: “Wij zijn blij dat we met Alex Kroes een kandidaat gevonden hebben die deze belangrijke functie graag wil bekleden en bovendien aan het profiel voldoet om deze rol in te kunnen vullen. We zitten nog in een proces om te kijken wanneer hij zou kunnen beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet. Wij komen uiteraard met een update zodra er meer over te melden valt.”

Ook Kroes zelf steekt zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd. Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden. Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam, daar heb ik enorm veel zin in. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad.”