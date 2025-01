Ajax maakt komst van Youri Regeer wereldkundig: Alex Kroes spreekt op clubsite

Youri Regeer mag zich voor de tweede keer in zijn leven officieel speler van Ajax noemen, zo maken de Amsterdammers vrijdag wereldkundig. De 21-jarige Haarlemmer tekent tot medio 2029 in de hoofdstad.

Het is voor Regeer terugkomen op het oude nest. De talentvolle jongeling kwam tussen 2017 en 2023 ook al uit voor de recordkampioen, waarna hij werd verkocht aan FC Twente.

In Enschede ontwikkelde zich (als middenvelder) uitstekend en daarom besloot Ajax, na het verkopen van Devyne Rensch, de terugkoopclausule te lichten. Zodoende kon Regeer voor iets meer dan vier miljoen euro worden overgenomen.

Technisch directeur Alex Kroes vertelt op de clubsite over zijn nieuwste aanwinst. "Youri heeft sinds zijn vertrek uit Amsterdam veel vlieguren kunnen maken bij FC Twente, waarbij hij flinke stappen heeft gezet en een volwassen speler is geworden", aldus de beleidsbepaler.

"Hij kent de club en weet wat er bij Ajax van je gevraagd wordt. Hij is direct inzetbaar op meerdere posities en gezien zijn leeftijd is het bovendien een speler waar wij nog jaren plezier aan kunnen beleven. Kortom, wij hebben heel veel vertrouwen in een mooie toekomst samen met hem."

Over de transfer was nog al wat te doen. Hoewel Kroes spreekt over 'directe inzetbaarheid op meerdere posities' liet hoofdtrainer Francesco Farioli tijdens een persconferentie al blijken in de 21-jarige Regeer niet echt een rechtsback te zien.

Toch werd de komst van Regeer afgerond. De Italiaanse oefenmeester zal echter hopen dat er in het slot van de window alsnog een echte vervanger voor Rensch wordt aangetrokken.