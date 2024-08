Ajax lijkt komst Ramsdale te kunnen vergeten na deal van 30 miljoen met Arsenal

Aaron Ramsdale ruilt Arsenal per direct in voor Southampton. Onder meer journalist David Ornstein van The Athletic meldt woensdag dat de promovendus uit de Premier League omgerekend circa 30 miljoen euro neerlegt voor de bij Arsenal op een zijspoor belandde doelman.

De 26-jarige Ramsdale moet nog wel de medische keuring doorstaan bij Southampton. Levert de medische check-up in het St. Mary's Stadium geen problemen op, dan tekent de sluitpost een meerjarig contract bij the Saints.

Ramsdale tekende medio 2021 bij Arsenal en groeide direct uit tot eerste doelman én publiekslieveling in het Emirates Stadium. Manager Mikel Arteta had lange tijd vertrouwen in Ramsdale, maar daar kwam in de zomer van 2023 verandering in.

Arteta plukte David Raya weg bij stadgenoot Brentford en bombarbeerde de Spaanse keeper direct tot eerste keus in Noord-Londen. Sindsdien vervult Ramsdale slechts een bijrol bij Arsenal, waar hij zijn laatste wedstrijd dus lijkt te hebben gespeeld.

Ramsdale kwam in drie seizoenen bij Arsenal tot 99 wedstrijden in alle competities. In 32 van die duels wist de goedlachse Engelsman de nul te houden. Ramsdale veroverde met Arsenal in 2023 de Community Shield.

Bijlow

De afgeketste transfer van Justin Bijlow naar Southampton lijkt gevolgen hebben voor Ajax. De Amsterdammers hebben volgens Sky Sports nog altijd hun zinnen gezet op de komst van Ramsdale, maar zien de doelman nu hoogstwaarschijnlijk naar Southampton vertrekken.

Sky Sports schreef dinsdagmiddag dat Ajax nog altijd geïnteresseerd is in de diensten van Ramsdale. De Amsterdammers hebben de situatie van de doelman van Arsenal de hele zomer in de gaten gehouden en zagen al een huuraanbod worden afgewezen.

Een oude polsblessure van Bijlow is de oorzaak geweest dat de transfer van de doelman van Feyenoord naar Southampton is afgeketst. Dat schreef Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad dinsdag. De overgang van Bijlow naar de Premier League was al zo goed als zeker, maar ging op het laatste moment niet door.