Ajax lijdt oefennederlaag: Berghuis enorm in de fout tegen Go Ahead Eagles

Maandag, 14 augustus 2023 om 16:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:10

Ajax is maandagmiddag onderuit gegaan in een oefenduel met Go Ahead Eagles. Op het eigen Sportpark De Toekomst leed de ploeg van trainer Maurice Steijn een 0-1 nederlaag. Steven Berghuis, die de eerste drie Eredivisie-duels van het seizoen geschorst is, ging in de fout bij de enige treffer van het duel.

Steijn liet in de oefenwedstrijd vooral reservespelers wedstrijdritme opdoen. Diant Ramaj verdedigde het doel, terwijl de verdediging gecompleteerd werd door, Jorgé Sanchez, Olivier Aertssen, Tristan Gooijer en Owen Wijndal. Op het middenveld koos Steijn voor Silvano Vos, Davy Klaassen en Berghuis. In de voorhoede konden Carlos Forbs, Cristian Rasmussen en Mika Godts rekenen op minuten.

Opvallende aanwezige langs de kant was Calvin Bassey, die eerder deze zomer een transfer naar Fulham maakte. De fysiek sterke verdediger zag Ajax na ruim een half uur spelen op achterstand komen na een fout van Berghuis. De creatieveling kreeg de bal aangespeeld van doelman Ramaj en bood Go Ahead na een mislukte kaats vervolgens een niet te missen kans. Sylla Sow legde breed op Thibo Baeten, die de bal in een leeg doel kon werken: 0-1.

Ajax slaagde er in het restant van het duel niet meer in om terug in de wedstrijd te komen. Godts raakte nog wel de paal, terwijl invaller Jayden Banel van dichtbij het vizier niet op scherp had. Aan de zijde van Go Ahead liet Darío Serra in de slotfase na om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen.