Ajax laat door focus op Daniele Rugani interesse in Eredivisie-verdediger Philippe Sandler varen

Ajax is niet langer geïnteresseerd in de diensten van Philippe Sandler. Door de verlegde focus naar Juventus-verdediger Daniele Rugani, hebben de Amsterdammers de interesse in de NEC'er laten varen, meldt journalist Tim van Duijn namens Voetbal International.

Woensdag werd bekend dat Ajax vol inzet op de komst van Rugani. De 29-jarige verdediger, die mag vertrekken bij Juventus, moet de nieuwe leider van de Amsterdamse defensie worden.

Die rol zag Ajax mogelijk ook voor Sandler weggelegd, net als Rugani een rechtsbenige centrale verdediger. Van Duijn meldt echter dat de NEC'er een gepasseerd station is.

"Nee Sandler geen optie meer voor Ajax. Dat was hij wel", antwoordt Van Duijn op een X-gebruiker die hem vraagt naar de stand van zaken betreffende de interesse.

Eind april werd duidelijk dat zowel Ajax als PSV Sandler op de korrel had na diens indrukwekkende seizoen bij NEC. Als leider van de Nijmeegse defensie liep de 27-jarige mandekker ternauwernood Europees voetbal en de TOTO KNVB Beker mis met zijn club.

Wel heeft Ajax andere alternatieven op het oog, mocht Rugani niet haalbaar blijken. De zevenvoudig Italiaans international heeft namelijk nog een tweejarig contract in Turijn. Om welke alternatieven het gaat, geeft Van Duijn niet prijs.

In elk geval is er in Amsterdam geen vertrouwen meer in een wederopstanding van Josip Sutalo. Ajax wil de Kroaat het liefst verkopen, al mikt hij zelf op een revanche onder Francesco Farioli. Sutalo kostte de Amsterdammers vorige zomer nog 21 miljoen euro.

