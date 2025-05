Ajax krijgt slecht nieuws te verwerken in zoektocht naar opvolger Francesco Farioli

De KNVB wil het contract van Michael Reiziger als trainer van Jong Oranje verlengen tot medio 2027, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Reiziger is ook in beeld om de nieuwe trainer van Ajax te worden.

“Hoewel zijn naam rondzingt als mogelijke opvolger van Francesco Farioli, hoorde Reiziger nog niets van Ajax”, meldt Verweij. “Hij is nog niet gepolst en dat hoeft ook niet te gebeuren, als het aan de KNVB ligt.”

De naam van Reiziger werd veelvuldig genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax, maar voorlopig heeft Ajax de trainer dus niet benaderd. Erik ten Hag werd wel benaderd, maar hij heeft het aanbod voorlopig afgewimpeld.

De oefenmeester is ook in vergevorderde onderhandelingen om de opvolger van Xabi Alonso te worden bij Bayer Leverkusen. Ten Hag wil graag in het buitenland aan de slag gaan, maar mocht dat er onverhoopt niet van komen, staat hij open voor de functie bij Ajax.

Bij de KNVB heeft Reiziger nog een contract tot na het EK van komende zomer, waar hij met Jong Oranje naartoe gaat. “Hij is nu met de voetbalbond in gesprek over een nieuwe verbintenis, tot de zomer van 2027.”

In Zeist is men uitermate tevreden over het functioneren van Reiziger, die zich op sensationele wijze plaatste voor het EK, door alle tien de kwalificatieduels te winnen.

Op het EK, dat van 11 tot 28 juni wordt gehouden in Slowakije, zit Nederland in een groep met Oekraïne, Denemarken en Finland.