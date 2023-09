Ajax kreeg huidige speler van Feyenoord aangeboden, maar weigerde transfer

Maandag, 4 september 2023 om 20:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:24

Luka Ivanusec is aangeboden bij Ajax, zo onthult Mike Verweij maandagavond in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De linkervleugelaanvaller werd via zijn zaakwaarnemer en een Nederlandse tussenpersoon voorgesteld bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar die wilde niet ingaan op het aanbod. Uiteindelijk maakte de Kroaat de overstap van Dinamo Zagreb naar Feyenoord.

Verweij is enorm te spreken over het optreden van Ivanusec in het gewonnen duel met FC Utrecht (1-5). “Ik heb een stukje gezien van Feyenoord, en dan kijk ik naar Ivanusec. Bij hem denk je van: poeh, dat is een aankoop. Het is wel grappig, want hij is door zijn zaakwaarnemer, via een Nederlandse tussenpersoon, ook bij Ajax neergelegd. Ajax hoefde hem niet, want daar stonden andere namen op het lijstje”, weet de journalist.

Collega Marcel van der Kraan erkent dat het een uitstekende aankoop is, maar hij waarschuwt de Rotterdammers voor overmoed. “Arne Slot is in de zevende hemel volgens mij. Hij roept nu dat hij het beste elftal heeft dat hij ooit onder zijn leiding heeft gehad bij Feyenoord. Dat vind ik tegelijkertijd wel een gevaarlijke uitspraak. Het is prima dat je zelfvertrouwen toont, maar dan moet je het waarmaken ook. Hij heeft natuurlijk wel een hele stevige concurrent met Peter Bosz als trainer bij PSV, want die hanteert hetzelfde principe en voetbalt niet veel anders dan Feyenoord.”

Valentijn Driessen, eveneens aanwezig in de podcast, vindt dat Feyenoord nog stappen moet maken. “De lat mag ook bij Feyenoord best hoger gelegd worden. FC Utrecht kwam er een aantal keer met drie spelers uit, terwijl Feyenoord nog met twee achterin stond. Utrecht is zó verschrikkelijk zwak, maar als je dadelijk drie tegen twee staat tegen Atlético Madrid, dan heb je een probleem. Op het moment dat er gezegd wordt dat dit het beste van het beste Feyenoord is, dan sluipt de gemakzucht erin bij die spelers”, besluit Driessen.