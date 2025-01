AS Roma deed al twee pogingen om Devyne Rensch per direct over te nemen van Ajax, maar kreeg beide keren nul op het rekest. Ook een ruildeal werd door de Amsterdammers van tafel geveegd.

De Romeinen willen Rensch graag deze winter nog inlijven. De 21-jarige vleugelverdediger loopt in de zomer uit zijn contract in de Johan Cruijff ArenA en het is allesbehalve zeker dat de jonge back zijn krabbel zet onder een nieuwe verbintenis.

"Het verschil tussen vraag en aanbod is, met name vanwege de nieuwe financiële realiteit van Ajax, echter groot", schreef clubwatcher Tim van Duijn eerder op de maandag namens Voetbal International.

Rensch is in de Italiaanse hoofdstad een prioriteit geworden. Om een deal mogelijk te maken, zette i Giallorossi aanvankelijk in op een ruildeal, waarbij een eigen speler in de deal betrokken werd.

Zeki Çelik, een 27-jarige Turkse rechtsback, werd daarbij aangeboden aan Ajax, meldt het Algemeen Dagblad. De hoofdstedelingen hadden echter geen interesse in een ruildeal met de 53-voudig international.

Volgens VI en het AD legde Roma daarna een bod van vijf miljoen euro neer bij de clubleiding van Ajax, die dat ook onmiddellijk naar de prullenbak verwezen. De beleidspersonen willen tien miljoen euro, het dubbele, zien voor het jeugdexponent.

Mochten Ajax, Roma en Rensch er toch nog wel uitkomen deze winter, wil de recordkampioen een oude bekende terughalen naar de club: Youri Regeer. Het Ajax-jeugdproduct speelt momenteel als middenvelder voor FC Twente, maar kan ook op de rechtsbackpositie uit de voeten.