Ajax komt op achterstand tegen PEC Zwolle na heerlijke treffer van Fontana

Ajax is vrijdagmiddag op een 0-1 achterstand gekomen tegen PEC Zwolle. Het was Anthony Fontana die met een geplaatste bal in de rechterbovenhoek de score opende namens de uitploeg. Francesco Farioli begon met onder anderen Diant Ramaj, Jorrel Hato, Jordan Henderson en Kenneth Taylor aan het oefenduel.

?????? ?????? ???????? ?? PEC Zwolle opent de score tegen Ajax! ?? Een beauty van Anthony Fontana ????? ?? Ajax - PEC Zwolle ? Nu live! ?? Ziggo Sport#ZiggoSport #AJAPEC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 5, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties