Ajax komt in zoektocht naar versterkingen uit bij transfervrije Sergi Roberto

Ajax vecht om de handtekening van Sergi Roberto (32), zo meldt Catalunya Ràdio, wat wordt bevestigd door ESPN. De Amsterdammers zien in de back de ideale kandidaat om de club van zowel kwaliteit als ervaring te voorzien. En belangrijker nog: Roberto is deze zomer gratis op te pikken. De Spaans international liep in juni namelijk uit zijn contract bij FC Barcelona.

Tot voor kort leek Roberto nog op weg naar een langer verblijf in Catalonië. Dat had alles te maken met Xavi's beslissing om zijn contract toch uit te dienen, in plaats van vroegtijdig te vertrekken als trainer. Toen Xavi plots toch ontslagen werd, vervielen ook Roberto's plannen weer tot de oude. Dat betekent dat Barça's captain van vorig seizoen nu kan gaan en staan waar hij wil.

Volgens Catalunya Râdio, de regionale radiozender van Catalonië, zijn er drie clubs in de race. Naast Ajax zouden ook West Ham United en Aston Villa Roberto graag vastleggen. Dat zal niet in de laatste plaats door de veelzijdigheid van de geboren Catalaan komen. Roberto kan naast als vleugelverdediger namelijk ook op het middenveld uit de voeten.

Wat maakt dat Roberto precies is wat Ajax op dit moment zoekt. Alex Kroes liet onlangs al doorschemeren op zoek te zijn naar kwaliteit, zonder de hoofdprijs te hoeven betalen. Door de resultaten van afgelopen jaren kan Ajax maar ruwweg 40 procent van de transferinkomsten uitgeven, en dat maakt Roberto een buitenkansje. In elk geval hoeft er geen transfersom te worden betaald.

Salaris is een andere kwestie, ook wetende dat Ajax 35 procent van het huidige salarishuis moet zien te bezuinigen. Het is de vraag of de club Roberto zo alsnog weet te overtuigen. Catalunya Ràdio weet dat de routinier de Premier League in elk geval ziet zitten. Roberto speelde in het verleden alleen nog maar voor Barcelona.

Daar debuteerde hij als achttienjarige jongetje in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Ceuta. Sindsdien schommelde Roberto vrijwel altijd tussen bank en basis.

Zijn prime was tussen 2015 en 2020, toen Roberto steevast de rechtsbackpositie bekleedde in Spotify Camp Nou. In totaal kwam hij tot 373 officiële optredens voor Barcelona.

