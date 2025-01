Ajax komt daags voor Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray met vervelend nieuws

Ajax heeft daags voor het Europa League-duel met Galatasaray zeshonderd toegangskaarten geblokkeerd, zo weet Ajax Life woensdagavond te melden. Volgens het medium van de supportersvereniging van de Amsterdamse club waren de kaarten aangeschaft op de zwarte markt.

Ajax adviseerde supporters in september al om kaarten voor de eerste fase van de Europa League enkel via de club aan te schaffen, om teleurstellingen te voorkomen. Bij de ingangen van het stadion worden tijdens de wedstrijden namelijk strenge controles uitgevoerd op de geldigheid van de kaartjes.

“Wie niet via de officiële wegen een kaartje bemachtigt, loopt het risico het stadion niet te kunnen betreden. De club zet alles op alles om de veiligheid en eerlijkheid rondom kaartverkoop te waarborgen, zodat elke supporter op een eerlijke manier van de wedstrijd kan genieten”, liet de recordkampioen destijds weten.

Ook hanteert Ajax een home-support-onlybeleid. Supporters van de tegenpartij die een kaart hebben voor vakken, bedoeld voor Ajax-supporters, worden om veiligheidsredenen geweigerd of verwijderd.

De waarschuwing van Ajax volgde toen na klachten van fans. De kaarten voor de Europese duels van de club waren bijvoorbeeld binnen een uur uitverkocht, maar snel daarna werden direct tientallen tickets al op Marktplaats gezet.

Ajax heeft deze via Marktplaats gekochte tickets dus geblokkeerd. De club wijst er nogmaals op dat het kopen van kaarten op de zwarte markt illegaal is. Kopers riskeren een stadionverbod en een geldboete van 450 euro.

Donderdagavond neemt Ajax het dus in een nagenoeg volle Johan Cruijff ArenA op tegen Galatasaray. De thuisploeg staat zestiende in de Europa League en lijkt al verzekerd van een plek in de tussenronde. Galatasaray staat negende en slaat bij winst in Amsterdam de tussenronde zelfs over.