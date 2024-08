Ajax klopt aan bij Arsenal voor huurdeal, maar krijgt nul op het rekest

Ajax heeft tevergeefs geprobeerd om Aaron Ramsdale te huren van Arsenal, zo meldt journalist David Ornstein namens The Athletic. De Amsterdammers zouden niet opgeven en optimistisch zijn over een transfer later deze zomer. Arsenal doet de 26-jarige Ramsdale het liefst definitief van de hand.

Vijfvoudig Engels international Ramsdale ligt bij Arsenal nog tot medio 2026 vast. Volgens eerdere berichtgeving van The Times strijkt hij in Londen meer dan 6 miljoen euro per jaar op. Transfermarkt schat de marktwaarde van Ramsdale op liefst 25 miljoen euro.

Ajax wil Ramsdale huren van Arsenal, maar dat zien the Gunners absoluut niet zitten. De Engelse topclub wil de dure doelman het liefst verkopen, daar hij in het Emirates Stadium David Raya voor zich moet dulden. Wanneer Ajax zich precies bij Arsenal heeft gemeld is vooralsnog onbekend.

Wanneer Ajax zich precies bij Arsenal heeft gemeld is vooralsnog onbekend. Duidelijk is dat Ramsdale ergens eerste doelman wil worden. Arsenal-manager Mikel Arteta zou Joan García (Espanyol) hebben geïdentificeerd als mogelijke vervanger.

Mogelijk komt Ajax richting het einde van de transferperiode terug voor Ramsdale, indien Arsenal er niet in slaagt om een koper te vinden. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de Engelsman naar Amsterdam komt als Remko Pasveer (40) en Diant Ramaj (22) in de Johan Cruijff ArenA blijven.

Arsenal betaalde in de zomer van 2021 nog 28 miljoen euro om Ramsdale los te weken bij Sheffield United. Sindsdien keepte hij 89 officiële wedstrijden in dienst van de Londenaren. 32 keer hield Ramsdale de nul.

Met een definitieve verkoop van Ramsdale hoopt Arsenal meer dan 30 miljoen euro op te halen. Opmerkelijk genoeg blijft Ajax volgens Ornstein echter optimistisch over zijn komst deze zomer.