'Ajax kijkt naar opvolger Gaaei, maar speler zelf geeft voorkeur aan andere club'

Ajax verkent de mogelijkheden om Zakaria El Ouahdi aan te kunnen trekken, zo verzekert O Jogo donderdag. De 22-jarige rechtsback van KRC Genk zou echter de voorkeur geven aan een zomertransfer naar Benfica. De Marokkaanse verdediger is in beeld, omdat er twijfels zijn over de toekomst van Anton Gaaei en Devyne Rensch bij Ajax.

Rensch beschikt bij Ajax over een aflopend contract, waardoor niet is uitgesloten dat hij wordt verkocht. Op die manier wordt voorkomen dat de verdediger gratis de deur uitloopt. Gaaei is reeds in verband gebracht met TSG Hoffenheim, al is het de vraag of de Duitsers daadwerkelijk een bod gaan neerleggen.

Volgens de Portugese krant zou Ajax reeds contact hebben opgenomen met Genk, waar El Ouahdi nog vastligt tot medio 2027. De Amsterdammers zullen echter met een goed verhaal moeten komen, daar de vleugelverdediger Benfica een betere optie lijkt te vinden.

Volgens O Jogo is El Ouahdi enorm onder de indruk van het sportieve traject dat Benfica doorloopt. Daarnaast komt de Portugese topclub uit in de Champions League, waar Ajax hooguit de poulefase van de Europa League kan bereiken. In dat kader heeft Benfica een streepje voor.

Diverse Belgische media melden dat Genk El Ouahdi niet zomaar wil laten gaan. Men verlangt minstens tien miljoen euro voor de rechtsback, terwijl Benfica met het eerste bod niet verder wenst te gaan dan 8,5 miljoen euro. De Portugezen hopen dat Genk de vraagprijs nog laat zakken.

El Ouahdi is naar verluidt '100 procent gefocust' op Genk. De jonge verdediger wil echter graag hogerop in zijn loopbaan, waardoor Benfica mag blijven hopen op zijn komst. El Ouahdi werd vorig jaar voor 2,5 miljoen euro overgenomen van RDW Molenbeek.

De door Benfica en Ajax begeerde El Ouahdi veroverde met Marokko brons op de Olympische Spelen in Parijs. De verdediger maakte dermate indruk dat hij mogelijk snel wordt opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko.