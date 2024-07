Ajax kent alle mogelijke tegenstanders in de tweede voorronde van de Europa League

Ajax kent alle potentiële tegenstanders in de tweede voorronde van de Europa League. Dinsdag is er geloot voor de eerste voorronde, waardoor ook de laatste vier mogelijke opponenten bekend zijn.

Ajax beleefde een seizoen om snel te vergeten. Het eindigde na een seizoen vol dieptepunten uiteindelijk vijfde. Dankzij de winst van de KNVB Beker door Feyenoord is die plaats genoeg voor de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers spelen op donderdag 25 juli het heenduel.

Ajax heeft vanwege zijn goede UEFA-coëfficiënt een geplaatste status, die het behoudt tot aan de play-offs. Andere ploegen met een geplaatste status, zoals Braga, Molde FK en Trabzonspor worden in deze fase van de Europa League-kwalificatie allemaal ontlopen.

In totaal moet de ploeg van de nieuwe trainer Francesco Farioli drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Het kan zomaar zo zijn dat Ajax een tegenstander loot die al in actie heeft moeten komen tijdens de eerste voorronde van het Europese clubtoernooi. Deze eerste voorronde wordt afgewerkt op 11 en 18 juli.

Na de loting voor de eerste voorronde zijn onderstaande clubs allemaal mogelijke tegenstanders voor Ajax:

Elfsborg IF (Zweden) - Pafos FC (Cyprus)

Paksi FC (Hongarije) - Corvinul Hunedoara (Roemenië)

KF Llapi (Kosovo) - Wisla Krakow (Polen)

MFK Ruzomberok (Slowakije) - FC Tobol (Kazachstan)

Van vijf andere clubs, die net als Ajax pas tijdens de tweede voorronde in actie komen, was al bekend dat zij de Amsterdammers volgende maand kunnen treffen: Kilmarnock (Schotland), Panathinaikos (Griekenland), Silkeborg IF (Denemarken), Maccabi Petah Tikva (Israël) en FK Vojvodina (Servië).

De loting voor de tweede voorronde van de Europa League vindt plaats op woensdag 19 juni. Deze voorronde wordt afgewerkt op 25 juli en 1 augustus.

