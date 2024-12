Ajax kan inzetten op terugkeer voormalig publiekslieveling: 'Mag in januari weg'

Christian Eriksen mag definitief vertrekken bij Manchester United, zo schrijft Florian Plettenberg van Sky Sport. De Deen, die in februari 33 wordt, heeft een aflopend contract op Old Trafford en alles wijst erop dat hij aan zijn laatste maanden bezig is.

Om nog wat aan Eriksen te kunnen verdienen, is Manchester United bereid de spelmaker uit Middelfart deze winter al van de hand te doen. Man United-trainer Rúben Amorim wil zich flink versterken op het middenveld, waar Eriksen één van de slachtoffers van lijkt te worden.

Amorim wil een nummer 6, 8 én 10 aan zijn selectie toevoegen. Dat Eriksen één van de spelers is die daardoor mag vertrekken, komt niet geheel uit de lucht vallen. In Amorims eerste wedstrijd voor Man United begon Eriksen in de basis, maar nadien zaten er geen speelminuten meer in voor de Deen.

"Manchester United is bereid Christian Eriksen al in de winter te verkopen, als er een acceptabel bod binnenkomt", laat transfermarktexpert Plettenberg weten.

Dit seizoen kwam Eriksen, vooral onder de inmiddels ontslagen manager Erik ten Hag, tot veertien duels: negen in de Premier League, vier in de Europa League en één in de EFL Cup. Daarin kwam de 140-voudig international tot vier goals en drie assists, verdeeld over 882 speelminuten.

Eriksen werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax, waar hij in zijn jongere jaren 163 wedstrijden voor speelde. Daarin was hij goed voor 32 goals en liefst 65 assists. Ajax-directeur Alex Kroes gaf toe dat er in de afgelopen transferperiode interesse was in Eriksen, maar de komst van de Scandinaviër bleek toen niet haalbaar.

Mogelijk kloppen de Amsterdammers in de winterstop opnieuw aan bij Eriksen, die afgelopen zomer ook nadrukkelijke interesse van Anderlecht genoot. De grootste prioriteit van Ajax lijkt momenteel bij een of meerdere nieuwe buitenspelers te liggen.